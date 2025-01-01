Stand Up по-женски

После успешных шоу в Питере, Москве и Новосибирске, Stand Up по-женски готов покорить столицу Урала! На одной сцене соберутся лучшие комики региона, а также специальные гостьи из разных уголков России, чтобы подарить зрителям порцию отборного юмора.

Зрителей ждут искренние и эмоциональные выступления, где комики обсудят свои отношения, отпесочат бывших и поделятся наболевшими темами без цензуры. Это шоу понравится как мужчинам, так и девушкам благодаря особой искренности и открытости женского стендапа.

Каждые выходные вас также ждет медийный хедлайнер из Москвы или Питера, который обязательно удивит зал своими шутками!

Продолжительность шоу: 80 минут. Вы можете прийти заранее и отдохнуть в уютной атмосфере ресторана до начала мероприятия. Во время концерта работают бар и кухня. Обратите внимание: скидки и акции ресторана во время шоу не действуют.

Не упустите возможность насладиться вечерним юмором и отличной атмосферой!