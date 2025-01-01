Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stand Up по-женски
Киноафиша Stand Up по-женски

Stand Up по-женски

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Stand Up по-женски

После успешных шоу в Питере, Москве и Новосибирске, Stand Up по-женски готов покорить столицу Урала! На одной сцене соберутся лучшие комики региона, а также специальные гостьи из разных уголков России, чтобы подарить зрителям порцию отборного юмора.

Зрителей ждут искренние и эмоциональные выступления, где комики обсудят свои отношения, отпесочат бывших и поделятся наболевшими темами без цензуры. Это шоу понравится как мужчинам, так и девушкам благодаря особой искренности и открытости женского стендапа.

Каждые выходные вас также ждет медийный хедлайнер из Москвы или Питера, который обязательно удивит зал своими шутками!

Продолжительность шоу: 80 минут. Вы можете прийти заранее и отдохнуть в уютной атмосфере ресторана до начала мероприятия. Во время концерта работают бар и кухня. Обратите внимание: скидки и акции ресторана во время шоу не действуют.

Не упустите возможность насладиться вечерним юмором и отличной атмосферой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 июля
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
19:20 от 1000 ₽
Екатеринбург, 25 июля
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
19:20 от 1000 ₽
Екатеринбург, 26 июля
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
18:30 от 1000 ₽
Екатеринбург, 27 июля
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
18:30 от 1000 ₽
Екатеринбург, 29 июля
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
19:20 от 1000 ₽
Екатеринбург, 31 июля
Руки вверх! Екатеринбург, Радищева, 25
19:20 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up на опыте
18+
Юмор
Stand Up на опыте
2 августа в 18:00 Pravda Bar
от 800 ₽
Шутки из корзины
18+
Юмор
Шутки из корзины
24 июля в 20:00 Pravda Bar
от 300 ₽
Борис Рыжий
0+
Классическая музыка Литература
Борис Рыжий
29 октября в 19:00 Свердловская филармония
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше