Александр Розенбаум. Юбилейный концерт
Александр Розенбаум. Юбилейный концерт

12+
О концерте

Юбилейные концерты Александра Розенбаума

Александр Розенбаум — выдающийся мастер жанра «авторская песня», снискавший невероятную популярность как в России, так и за её пределами. Его творчество знакомо российскому зрителю в форме музыкальных произведений, а читатели наслаждаются его поэтическими текстами. Основные темы творчества Розенбаума — любовь к Родине, судьбы соотечественников разных поколений и вечные вопросы о добре и зле, мире и войне.

Музыкальная жизнь Александра началась в раннем возрасте — он начал играть на скрипке и фортепиано в пять лет и окончил музыкальную школу. Однако после средней школы он выбрал путь врача, поступив в медицинский институт. Розенбаум работал врачом службы «Скорой помощи», но музыка всегда оставалась для него важной частью жизни. Он продолжал обучаться музыке в вечернем джазовом училище, что в итоге привело его на профессиональную сцену.

В 1980 году он начал свою карьеру в рок-группе «Пульс», и в 1983 году его первый сольный концерт в Ленинграде имел оглушительный успех. С тех пор Розенбаум окончательно утвердился как артист и музыкант. В 2026 году он отметит свой 75-летний юбилей.

Приглашаем всех на юбилейные концерты Александра Розенбаума!

В других городах
Ноябрь
Декабрь
30 ноября понедельник
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2000 ₽
2 декабря среда
19:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2000 ₽

