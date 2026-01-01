Концерт Квартета Овагема Султаняна в Esse Jazz Club

В Esse Jazz Club состоится выступление Квартета Овагема Султаняна. Коллектив объединяет талантливых музыкантов, которые интерпретируют джазовые традиции различных эпох и стилей.

Состав Квартета

Овагем Султанян – альт-саксофон. Выпускник РАМ им. Гнесиных, играл в оркестрах Анатолия Кролла и Олега Лундстрема, а также гастролировал с Игорем Бутманом.

– альт-саксофон. Выпускник РАМ им. Гнесиных, играл в оркестрах Анатолия Кролла и Олега Лундстрема, а также гастролировал с Игорем Бутманом. Иосиф Жук – рояль. Молодой пианист, студент Консерватории им. С.В. Рахманинова, лауреат множества джазовых конкурсов.

– рояль. Молодой пианист, студент Консерватории им. С.В. Рахманинова, лауреат множества джазовых конкурсов. Юрий Подкользин – контрабас. Лауреат всероссийских конкурсов, сотрудничал с зарубежными музыкантами и работал преподавателем в Ростовском училище искусств.

– контрабас. Лауреат всероссийских конкурсов, сотрудничал с зарубежными музыкантами и работал преподавателем в Ростовском училище искусств. Армен Султанян – барабаны. Участник фестиваля Лайонела Хэмптона, выпускник РАМ им. Гнесиных.

Творческий путь Квартета

Квартет Овагема Султаняна был создан в начале 2000-х в ростовской джазовой среде. Музыканты активно выступают на джазовых фестивалях и являются участниками множества концертов. Их репертуар включает как классические, так и современные джазовые произведения, что делает каждое выступление уникальным.

Как это будет интересно зрителям

Концерт Квартета Овагема Султаняна понравится любителям джаза и ценителям музыкального разнообразия, открывая новые грани известного жанра и погружая в атмосферу джазового звучания.