Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квартет Овагема Султаняна
Киноафиша Квартет Овагема Султаняна

Квартет Овагема Султаняна

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Квартета Овагема Султаняна в Esse Jazz Club

В Esse Jazz Club состоится выступление Квартета Овагема Султаняна. Коллектив объединяет талантливых музыкантов, которые интерпретируют джазовые традиции различных эпох и стилей.

Состав Квартета

  • Овагем Султанян – альт-саксофон. Выпускник РАМ им. Гнесиных, играл в оркестрах Анатолия Кролла и Олега Лундстрема, а также гастролировал с Игорем Бутманом.
  • Иосиф Жук – рояль. Молодой пианист, студент Консерватории им. С.В. Рахманинова, лауреат множества джазовых конкурсов.
  • Юрий Подкользин – контрабас. Лауреат всероссийских конкурсов, сотрудничал с зарубежными музыкантами и работал преподавателем в Ростовском училище искусств.
  • Армен Султанян – барабаны. Участник фестиваля Лайонела Хэмптона, выпускник РАМ им. Гнесиных.

Творческий путь Квартета

Квартет Овагема Султаняна был создан в начале 2000-х в ростовской джазовой среде. Музыканты активно выступают на джазовых фестивалях и являются участниками множества концертов. Их репертуар включает как классические, так и современные джазовые произведения, что делает каждое выступление уникальным.

Как это будет интересно зрителям

Концерт Квартета Овагема Султаняна понравится любителям джаза и ценителям музыкального разнообразия, открывая новые грани известного жанра и погружая в атмосферу джазового звучания.

Купить билет на концерт Квартет Овагема Султаняна

Помощь с билетами
В других городах
Март
21 марта суббота
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
6+
Живая музыка
Мировые Саундтреки при свечах. The Best с АСО-оркестром
24 октября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2200 ₽
Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Итальянские страсти: Вивальди, Паганини, Морриконе
9 марта в 15:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Scirena
12+
Поп
Scirena
18 апреля в 20:00 Кроп Арена Воздух
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше