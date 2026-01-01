В Esse Jazz Club состоится выступление Квартета Овагема Султаняна. Коллектив объединяет талантливых музыкантов, которые интерпретируют джазовые традиции различных эпох и стилей.
Квартет Овагема Султаняна был создан в начале 2000-х в ростовской джазовой среде. Музыканты активно выступают на джазовых фестивалях и являются участниками множества концертов. Их репертуар включает как классические, так и современные джазовые произведения, что делает каждое выступление уникальным.
Концерт Квартета Овагема Султаняна понравится любителям джаза и ценителям музыкального разнообразия, открывая новые грани известного жанра и погружая в атмосферу джазового звучания.