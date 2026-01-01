Шоу Майкла Джексона: трибьют с оркестром

«Майкл Джексон: Легенда. Шоу с оркестром» — это уникальное трибьют-шоу, посвященное великому таланту артиста. В этом концерте песни легендарного короля поп-музыки исполняют талантливые музыканты и танцоры, чтобы передать магию его творчества. Зрители смогут насладиться выдающимися хитами, которые навсегда изменили лицо поп-культуры.

В исполнении оркестра ARIOM и профессиональных танцоров зрители услышат знаковые композиции, такие как «Billie Jean», «Thriller», «Beat It», «Smooth Criminal», «Black or White» и многие другие. Каждая песня станет небольшим шоу, наполненным яркими сценическими эффектами и световым дизайном, создающим запоминающуюся атмосферу.

Особый акцент в программе сделан на номера с участием солиста шоу Gago Jackson. Этот финалист проекта «Минута славы» сумеет воссоздать культовые образы Майкла Джексона и подарит зрителям уникальное музыкальное событие.

Приглашаем вас стать частью этого зажигательного шоу, которое станет настоящим праздником для поклонников творчества Майкла Джексона!