Постапокалиптический звук от группы Septory

Петербургская группа Septory отправляется в тур по России с новой работой «Dawn No More». Это спектакль, наполненный атмосферой постапокалипсиса, станет настоящим событием для любителей музыкального искусства.

Звуки металла

Группа обещает подарить зрителям техничный, бескомпромиссный и яростный звук, который оставит неизгладимое впечатление. Это маскулинный метал для истинных ценителей, готовых встретить мощь и экспрессию выступления в полном объеме.

Редкие выступления

Septory радует своих поклонников сольными концертами всего раз в год, поэтому не упустите возможность стать частью этого особенного вечера. Уникальная музыка и атмосферные визуальные решения не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Приглашаем вас насладиться настоящим искусством вместе с Septory, когда они выйдут на сцену с «Dawn No More». Это будет незабываемое событие!