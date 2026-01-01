Septory
16+
О концерте

Постапокалиптический звук от группы Septory

Петербургская группа Septory отправляется в тур по России с новой работой «Dawn No More». Это спектакль, наполненный атмосферой постапокалипсиса, станет настоящим событием для любителей музыкального искусства.

Звуки металла

Группа обещает подарить зрителям техничный, бескомпромиссный и яростный звук, который оставит неизгладимое впечатление. Это маскулинный метал для истинных ценителей, готовых встретить мощь и экспрессию выступления в полном объеме.

Редкие выступления

Septory радует своих поклонников сольными концертами всего раз в год, поэтому не упустите возможность стать частью этого особенного вечера. Уникальная музыка и атмосферные визуальные решения не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Приглашаем вас насладиться настоящим искусством вместе с Septory, когда они выйдут на сцену с «Dawn No More». Это будет незабываемое событие!

В других городах
Сентябрь
3 сентября четверг
19:00
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 700 ₽
4 сентября пятница
19:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 700 ₽
5 сентября суббота
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 700 ₽
12 сентября суббота
19:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 700 ₽

