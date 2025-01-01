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Культурное вторжение
Билеты от 2000₽
Киноафиша Культурное вторжение

Спектакль Культурное вторжение

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтическое шоу нового уровня

«Культурное вторжение» — это масштабное музыкально-поэтическое шоу с видеоинсталляцией и коротким метром, которое представляет собой новую работу актеров и музыкантов содружества «САМи». Идея проекта, возникшая на книжном фестивале «Красная площадь 2019», получила свое продолжение и теперь выходит на сцену в премьере.

Масштаб и собственный угол зрения
Название «Культурное вторжение» отражает не только масштабность проекта, но и уникальный взгляд создателей на искусство и его силу. Актеры Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Сергей Шнырев, композитор и скрипач Алексей Айги, а также ансамбль «4:33» призваны показать, что искусство может завоевать мир, а человек, будь то актер на сцене или зритель в зале, достоин серьезного и глубокого разговора, проникнутого поэзией и музыкой.

Интерактивный и многослойный спектакль
Проект адресован современному зрителю, и его динамичность, яркость и напряженность заставляют публику чувствовать, что разговор со сцены касается их непосредственно. «Культурное вторжение» нарушает привычные границы восприятия, раздвигая их и предлагая зрителям новое измерение через музыку, которая уносит в другие реальности. Это шоу заставляет задуматься, переосмыслить и ощутить по-новому.

Русская поэзия и новая музыка
Вдохновленные произведениями русских поэтов ХХ века, актеры идут извилистыми тропами, «черным ходом выходя в будущее». Композитор Алексей Айги создает для проекта уникальную музыку, а сам выходит на сцену с ансамблем «4:33», привнося свои звуковые решения в живое действие. Спектакль обещает стать открытием для зрителей: новых поэтов, новой музыки и новых граней актерского мастерства.

Новые грани театрального искусства
«Культурное вторжение» — это не просто спектакль, а целое театральное и музыкальное путешествие, в котором открываются новые горизонты поэзии, музыки и актерской игры. В каждом моменте шоу зритель может ожидать открытия, глубокие чувства и свежие импульсы для размышлений.

В ролях
Сергей Чонишвили
Даниил Страхов
Сергей Шнырев
Алексей Айги и ансамбль «4'33''»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽

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