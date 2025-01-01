Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 1500₽
Киноафиша Игра в любовь, или Непристойное предложение

Спектакль Игра в любовь, или Непристойное предложение

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Игра в любовь или непристойное предложение». Комедия с элеменьтами водевиля

Приглашаем вас на премьеру комедии с элементами водевиля, которая обещает стать настоящим событием театрального сезона. В спектакле «Игра в любовь или непристойное предложение» вас ждут яркие персонажи и запутанные интриги, заставляющие зрителей смеяться и размышлять о природе любви.

Творческий состав

Режиссёр спектакля — Николай Коробов, известный своим оригинальным подходом к классическим произведениям. Балетмейстер Наталья Гаранина добавит в постановку динамичные танцевальные номера, которые сделают её ещё более увлекательной.

На сцене вы увидите талантливых актёров:

  • Валерий Панков
  • Прохор Дубравин
  • Анастасия Дубровина
  • Екатерина Вуличенко
  • Эльвира Болгова
  • Любовь Руденко

Интересные факты

Спектакль сочетает в себе элементы классической комедии и современные наработки, что делает его особенно привлекательным для зрителей всех возрастов. Уникальные диалоги и комические ситуации позволят зрителям окунуться в атмосферу веселья и иронии.

Не упустите возможность!

Не пропустите премьеру! Вас ждёт вечер, наполненный смехом, искромётными шутками и незабываемыми моментами. Приходите и станьте частью этого театрального праздника!

В ролях
Валерий Панков
Валерий Панков
Прохор Дубравин
Прохор Дубравин
Анастасия Дубровина
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Клоп
12+
Комедия
Клоп
12 сентября в 19:00 Историко-этнографический театр
от 800 ₽
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
16+
Перформанс Иммерсивный
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
14 августа в 19:30 Националь
от 6300 ₽
Квартетник
18+
Творческий вечер
Квартетник
22 ноября в 19:00 ДК им. Зуева
от 5000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше