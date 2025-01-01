Спектакль Игра в любовь, или Непристойное предложение

«Игра в любовь или непристойное предложение». Комедия с элеменьтами водевиля

Приглашаем вас на премьеру комедии с элементами водевиля, которая обещает стать настоящим событием театрального сезона. В спектакле «Игра в любовь или непристойное предложение» вас ждут яркие персонажи и запутанные интриги, заставляющие зрителей смеяться и размышлять о природе любви.

Творческий состав

Режиссёр спектакля — Николай Коробов, известный своим оригинальным подходом к классическим произведениям. Балетмейстер Наталья Гаранина добавит в постановку динамичные танцевальные номера, которые сделают её ещё более увлекательной.

На сцене вы увидите талантливых актёров:

Валерий Панков

Прохор Дубравин

Анастасия Дубровина

Екатерина Вуличенко

Эльвира Болгова

Любовь Руденко

Интересные факты

Спектакль сочетает в себе элементы классической комедии и современные наработки, что делает его особенно привлекательным для зрителей всех возрастов. Уникальные диалоги и комические ситуации позволят зрителям окунуться в атмосферу веселья и иронии.

Не упустите возможность!

Не пропустите премьеру! Вас ждёт вечер, наполненный смехом, искромётными шутками и незабываемыми моментами. Приходите и станьте частью этого театрального праздника!