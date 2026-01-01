Спектакль По щучьему велению

Спектакль по сказке «По щучьему велению» для всей семьи

История о ленивом Емеле и волшебной Щуке, знакомая с детства, будет исполнена с добротой и искренностью. В спектакле звучат народные песни, что может стать первым знакомством маленьких зрителей с народной музыкой. Спектакль понравится тем, кто ценит семейные постановки и народные мотивы.

Премьера и знакомство с классикой

Сказка «По щучьему велению» приходит к нам в самом раннем детстве и запоминается навсегда. Кому из нас бабушка не читала на ночь сказку про веселого и ленивого Емелю, который лежит день и ночь на печи? Кто из нас не мечтал поймать в проруби волшебную Щуку и услышать от нее: «Отпусти меня в воду, я тебе пригожусь»? Эта увлекательная история порадует зрителей театра «Русская песня».

Ностальгия и искренность

Представление, пронизанное добротой и искренностью, которых так не хватает в наше время, позволит даже взрослым почувствовать себя детьми. Зрители с восторгом будут наблюдать за происходящим на сцене.

Знакомство с народной музыкой

В спектакле звучат народные песни. Маленькие зрители, возможно, впервые познакомятся с удивительной народной музыкой, встреча с которой необходима каждому в самом раннем детстве.

Возрастное ограничение

Возрастное ограничение: 3+