Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Твой Винни П.

Спектакль Твой Винни П.

6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вокально-философская история: Винни-Пух и его 100 лет

Что подумаете, если мы скажем, что Винни-Пуху исполнилось 100 лет? Возможно, это покажется вам не столь важным. Но если вы, как и многие, любите простодушного медвежонка, трогательного Пятачка, немного занудного Кролика, ироничного Ослика и мудрую Сову — возраст не имеет значения.

Для многих этих персонажей остаются любимыми героями детства, с которыми связаны тёплые воспоминания. Так же, как и для Кристофера Робина, который, несмотря на свой возраст, не готов расстаться с детством. Спектакль погружает в эту трогательную и философскую атмосферу, приглашая зрителей вновь встретиться с героями, которые учат нас дружбе, верности и любви.

В ролях
Режиссер: Евгений Корняг

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
13:00 от 1600 ₽ 17:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Karlsson Haus на Кирочной Санкт-Петербург, Кирочная, 67
13:00 от 1600 ₽ 17:30 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»
28 августа в 22:00 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Тайны старого кафе
6+
Музыка
Тайны старого кафе
26 июля в 19:05 Святодуховский центр Александро-Невской лавры
от 600 ₽
Голова
18+
Драма
Голова
22 августа в 20:00 Театр на Литейном
от 1300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше