Спектакль Твой Винни П.

Вокально-философская история: Винни-Пух и его 100 лет

Что подумаете, если мы скажем, что Винни-Пуху исполнилось 100 лет? Возможно, это покажется вам не столь важным. Но если вы, как и многие, любите простодушного медвежонка, трогательного Пятачка, немного занудного Кролика, ироничного Ослика и мудрую Сову — возраст не имеет значения.

Для многих этих персонажей остаются любимыми героями детства, с которыми связаны тёплые воспоминания. Так же, как и для Кристофера Робина, который, несмотря на свой возраст, не готов расстаться с детством. Спектакль погружает в эту трогательную и философскую атмосферу, приглашая зрителей вновь встретиться с героями, которые учат нас дружбе, верности и любви.