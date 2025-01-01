Спектакль Маскерад

«Маскарад» по Лермонтову: Современная интерпретация классики

Современное прочтение одной из самых известных драм Михаила Лермонтова, «Маскарад», предлагает зрителям новую, необычную трактовку. Спектакль, который поставила Екатерина Павлова, возвращает пьесе её первоначальное название — Маскерад (с буквой "е" на конце), которое, как и многое в произведении, было изменено под давлением цензуры.

Четыре героя, одна цепь

В этом спектакле на сцене всего четыре героя — основные действующие лица, которые буквально скованы одной цепью. Каждый из них несет в себе сложные внутренние противоречия:

Арбенин — мужчина с трагичной душой, полный внутренних конфликтов.

Нина — наивная и простая женщина, чьи чувства не всегда соответствуют реальности.

Звездич — легкомысленный и ветреный, не принимающий ничего всерьез.

Штраль — женщина, чьи загадочные обстоятельства накладывают тяжелый отпечаток на её жизнь.

Каждый из этих персонажей не пытается разобраться в своих чувствах и мотивах, что приводит к тому, что они невольно калечат всё вокруг. Их действия оказывают разрушительное влияние на окружающих.

Что получится из этого столкновения?

Зрителей ждет захватывающее столкновение разных мировоззрений и персонажей, переплетение судьбы и личных трагедий. Чем закончится эта драма? Узнаем совсем скоро.