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Маскерад
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Спектакль Маскерад

18+
Режиссер Екатерина Павлова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Маскарад» по Лермонтову: Современная интерпретация классики

Современное прочтение одной из самых известных драм Михаила Лермонтова, «Маскарад», предлагает зрителям новую, необычную трактовку. Спектакль, который поставила Екатерина Павлова, возвращает пьесе её первоначальное название — Маскерад (с буквой "е" на конце), которое, как и многое в произведении, было изменено под давлением цензуры.

Четыре героя, одна цепь

В этом спектакле на сцене всего четыре героя — основные действующие лица, которые буквально скованы одной цепью. Каждый из них несет в себе сложные внутренние противоречия:

  • Арбенин — мужчина с трагичной душой, полный внутренних конфликтов.
  • Нина — наивная и простая женщина, чьи чувства не всегда соответствуют реальности.
  • Звездич — легкомысленный и ветреный, не принимающий ничего всерьез.
  • Штраль — женщина, чьи загадочные обстоятельства накладывают тяжелый отпечаток на её жизнь.

Каждый из этих персонажей не пытается разобраться в своих чувствах и мотивах, что приводит к тому, что они невольно калечат всё вокруг. Их действия оказывают разрушительное влияние на окружающих.

Что получится из этого столкновения?

Зрителей ждет захватывающее столкновение разных мировоззрений и персонажей, переплетение судьбы и личных трагедий. Чем закончится эта драма? Узнаем совсем скоро.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад Маскерад

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