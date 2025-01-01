Меню
Кроткая
Кроткая

Спектакль Кроткая

Постановка
Город 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Кроткая» по Ф. М. Достоевскому в постановке Театра Город

Отношения между мужчиной и женщиной — это сложный и многогранный процесс. Как построить гармоничные отношения, чтобы они напоминали сказку о том, как «и жили они долго и счастливо»? К сожалению, в реальной жизни часто встречаются случаи, когда партнер нарушает личные границы другого, унижает и допускает жестокость с целью подавления воли жертвы. Этот феномен сегодня называется абьюзом.

Ф.М. Достоевский, живший в XIX веке, не знал термина «абьюз», но его произведения глубоко исследуют отношения между людьми. Одно из таких произведений — «Кроткая». В нем автор обращается к понятию кротости, понимая ее как сочетание мягкости характера и твердости духа.

Кротость как качество души

Кротость — это тихое расположение духа. Это умение спокойно относиться к окружающим, не поддаваться на провокации и не мстить за обиды. Кроткий человек терпеливо переносит несправедливости, охотно прощает и снисходительно относится к недостаткам других, стремясь исправить их с любовью.

Вопросы, которые ставит спектакль

Спектакль «Кроткая» погружает зрителя в мир человеческих отношений и задает важные вопросы: «Способен ли человек на такое высокое качество души? Способен ли он прощать?» Эти вопросы остаются актуальными и в наши дни, что делает спектакль особенно резонирующим с современными зрителями.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогающую историю на сцене. «Кроткая» — это не просто спектакль, это приглашение к размышлению о том, что значит быть человеком в мире, полном конфликтов и недопонимания.

Режиссер
Александра Кохан
В ролях
Борис Трейбич
Валерия Калинина

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Самара, 6 сентября
Город Самара, просп. Ленина, 14а
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая Кроткая

