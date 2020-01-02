Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алые паруса
Киноафиша Алые паруса

Спектакль Алые паруса

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Раймундас Банионис
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль в постановке Раймондаса Баниониса

Эта музыкальная феерия возвращает нас к юности, мечтам и первой любви, заставляя верить в то, что чудеса всё-таки случаются. Спектакль «Алые паруса» — это не просто постановка, а настоящее погружение в мир сказки, где каждый зритель может найти что-то близкое и родное.

Знакомая история

Историю про «Алые паруса» знают, пожалуй, все. Она основана на произведении Александра Грина, и на протяжении многих лет продолжает вдохновлять поколения. В центре сюжета — мечта о любви и надежда на чудо, которые могут изменить жизнь к лучшему.

Музыкальное волшебство

Во время спектакля зрители могут насладиться великолепным пением актеров, которое наполняет атмосферу волшебством. Музыкальные номера созданы таким образом, чтобы затронуть самые сокровенные чувства, а яркие костюмы и декорации добавляют красок в общее восприятие.

Непередаваемые эмоции

Даже самые серьезные сердца могут растаять, оказавшись в этом волшебном мире. Спектакль «Алые паруса» — это не только история о любви, но и о дружбе, надежде и вере в лучшее. Каждый зритель унесет с собой частичку этой магии.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события! «Алые паруса» ждут вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 20 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
13:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽
Самара, 11 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
13:00 от 400 ₽ 18:00 от 400 ₽

Фотографии

Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса Алые паруса

В ближайшие дни

Мафия
18+
Иммерсивный Экспериментальный
Мафия
20 августа в 19:00 Пространство «Коза-артист»
от 1800 ₽
16+
Балет
Сотворение мира
2 октября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 400 ₽
16+
Балет
Весна священная. Петербургские сумерки
3 октября в 18:30 Самарский театр оперы и балета
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше