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Киноафиша Медиаурок. Литература не по учебнику

Спектакль Медиаурок. Литература не по учебнику

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Литературный квиз и презентация фотовыставки в ДК «Колос» для школьников

Приглашаем вас на уникальное мероприятие в формате литературного квиза «Игра в классики». Это интерактивное событие позволит каждому участнику открыть для себя классическую литературу с новой стороны. Вы поймёте, что классика — это не только увлекательно, но и модно!

Презентация фотовыставки

В рамках мероприятия пройдет презентация фотовыставки «Виват, кино России». Эта выставка призвана соединить классическую литературу и современное искусство кино, предоставив возможность участникам увидеть, как литературные произведения оживают на экране.

Кинолектории для школьников

Кроме того, в программе предусмотрены кинолектории, которые помогут школьникам глубже понять литературные произведения через кинообразы. Это отличный способ развить интеллект и улучшить русский разговорный язык. Речь участников станет ярче и выразительней, наполнится новыми словами.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической литературы и кино! Ждем вас на «Медиауроке»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 3 января
ДК «Колос» Самара, Волжский р-н, с. Сухая Вязовка, Школьная, 2а
19:00 от 500 ₽
Самара, 10 января
ДК «Колос» Самара, Волжский р-н, с. Сухая Вязовка, Школьная, 2а
19:00 от 500 ₽
Самара, 17 января
ДК «Колос» Самара, Волжский р-н, с. Сухая Вязовка, Школьная, 2а
19:00 от 500 ₽
Самара, 24 января
ДК «Колос» Самара, Волжский р-н, с. Сухая Вязовка, Школьная, 2а
19:00 от 500 ₽
Самара, 31 января
ДК «Колос» Самара, Волжский р-н, с. Сухая Вязовка, Школьная, 2а
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Кто ты, Марлен?
16+
Драма
Кто ты, Марлен?
18 августа в 19:00 Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов»
от 1000 ₽
Крокодил
16+
Драма
Крокодил
4 августа в 19:00 Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов»
от 1000 ₽
Деревья умирают стоя
12+
Комедийная драма
Деревья умирают стоя
23 августа в 18:00 Место действия
от 1600 ₽
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