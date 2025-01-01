Спектакль Медиаурок. Литература не по учебнику

Литературный квиз и презентация фотовыставки в ДК «Колос» для школьников

Приглашаем вас на уникальное мероприятие в формате литературного квиза «Игра в классики». Это интерактивное событие позволит каждому участнику открыть для себя классическую литературу с новой стороны. Вы поймёте, что классика — это не только увлекательно, но и модно!

Презентация фотовыставки

В рамках мероприятия пройдет презентация фотовыставки «Виват, кино России». Эта выставка призвана соединить классическую литературу и современное искусство кино, предоставив возможность участникам увидеть, как литературные произведения оживают на экране.

Кинолектории для школьников

Кроме того, в программе предусмотрены кинолектории, которые помогут школьникам глубже понять литературные произведения через кинообразы. Это отличный способ развить интеллект и улучшить русский разговорный язык. Речь участников станет ярче и выразительней, наполнится новыми словами.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической литературы и кино! Ждем вас на «Медиауроке»!