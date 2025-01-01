Моноспектакль актрисы театра Karlsson Haus Аси Галимзяновой

Каждый из нас приходит в этот мир с уникальным набором обстоятельств. Кто-то рождается в шумном мегаполисе, кто-то — в тихой деревне, а кто-то — в маленьком закрытом городке, окруженном заборами. Но самое сложное — это преодолеть внутренние ограничения, которые формируются в детстве.

Спектакль «Край» — это автобиографическая история режиссера и актрисы Аси Галимзяновой. В этом произведении она делится воспоминаниями о своей юности и выборе, который стоит перед каждым молодым человеком. В спектакле поднимаются важные темы: школьные конфликты, первые разочарования в людях, ссоры родителей. Но даже самые болезненные моменты могут быть преобразованы во внутреннюю силу.

О чем «Край»?

«Край» обращается к личной памяти и актуализирует необходимость бережного отношения к своим корням, даже если юность не была идеальной. Каждый из нас когда-то покидает родной дом, и в каждом остается своя малая родина.

Проект SOLO

Спектакль создан в рамках проекта SOLO, который поддерживает новые творческие начинания. Кураторы проекта — Анна Иванова-Брашинская и Филипп Родригез-Жорда. Премьера состоялась при поддержке Французского института, что добавляет международный контекст в эту глубокую и личную историю.

Не упустите возможность увидеть «Край» и погрузиться в мир воспоминаний и эмоций, которые могут быть знакомы каждому из нас.