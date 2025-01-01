Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Прикинь, что ты — Бог
Киноафиша Прикинь, что ты — Бог

Спектакль Прикинь, что ты — Бог

Двенадцать неудобных, но важных диалогов
Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Режиссерская работа Александра Баргмана по пьесам Матея Вишнека

Матей Вишнек — всемирно известный румынский драматург, которого критики называют «вторым Ионеско». Его пьесы ставятся в 30 странах мира, но в России творчество автора остается малоизвестным. Режиссер Александр Баргман решил восполнить этот пробел, обратившись к сборнику одноактных пьес Вишнека. Спектакль основан на двенадцати выбранных сценах, которые становятся пространством для актерской импровизации и глубокого самовыражения.

Темы, которые волнуют каждого

Спектакль поднимает вечные вопросы о жизни, смерти, свободе, предназначении и месте человека в мире. Вишнек предлагает зрителям задуматься:

  • Что такое человек?
  • Есть ли Бог внутри нас?
  • Сколько стоит другая человеческая жизнь?

Каждая сцена — это история одиночества, борьбы с богооставленностью, размышления о выборе и его последствиях. Короткие зарисовки переносят героев в моменты, когда жизнь сталкивается с конечностью, а мелочи — вроде чашки «длинного кофе» — становятся спасением перед неизбежным.

Символика и философия спектакля

В спектакле отражены образы, которые заставляют задуматься. Прилив становится метафорой времени, уносящего нас к неизбежному, а простые житейские сцены раскрывают героев на грани отчаяния и надежды. Постановка вызывает диалог с каждым зрителем: про личные выборы, значение жизни и веру.

Почему стоит посмотреть

«Прикинь, что ты — Бог» — это редкая возможность познакомиться с произведениями Матея Вишнека на российской сцене. Актерский ансамбль, построенный на импровизации, и режиссерская работа Александра Баргмана обещают уникальный театральный опыт. Спектакль обращен к тем, кто готов искать ответы на главные вопросы бытия, задумываясь о месте человека в огромном и загадочном мире.

Режиссер
Александр Баргман
В ролях
Егор Бакулин
Константин Демидов
Наталья Четверикова
Елизавета Нилова
Светлана Слижикова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 ноября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог Прикинь, что ты — Бог

В ближайшие дни

Квест «Сухой закон»
18+
Иммерсивный
Квест «Сухой закон»
19 ноября в 18:00 «Взаперти» на Марата
от 7000 ₽
Квест «Гравити Фолз»
6+
Иммерсивный
Квест «Гравити Фолз»
10 ноября в 17:00 «Взаперти» в Соляном
от 6600 ₽
Квест «Испытания Анубиса»
12+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Испытания Анубиса»
11 ноября в 11:15 «Взаперти» на Казанской
от 7800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше