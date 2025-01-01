Спектакль Прикинь, что ты — Бог

Режиссерская работа Александра Баргмана по пьесам Матея Вишнека

Матей Вишнек — всемирно известный румынский драматург, которого критики называют «вторым Ионеско». Его пьесы ставятся в 30 странах мира, но в России творчество автора остается малоизвестным. Режиссер Александр Баргман решил восполнить этот пробел, обратившись к сборнику одноактных пьес Вишнека. Спектакль основан на двенадцати выбранных сценах, которые становятся пространством для актерской импровизации и глубокого самовыражения.

Темы, которые волнуют каждого

Спектакль поднимает вечные вопросы о жизни, смерти, свободе, предназначении и месте человека в мире. Вишнек предлагает зрителям задуматься:

Что такое человек?

Есть ли Бог внутри нас?

Сколько стоит другая человеческая жизнь?

Каждая сцена — это история одиночества, борьбы с богооставленностью, размышления о выборе и его последствиях. Короткие зарисовки переносят героев в моменты, когда жизнь сталкивается с конечностью, а мелочи — вроде чашки «длинного кофе» — становятся спасением перед неизбежным.

Символика и философия спектакля

В спектакле отражены образы, которые заставляют задуматься. Прилив становится метафорой времени, уносящего нас к неизбежному, а простые житейские сцены раскрывают героев на грани отчаяния и надежды. Постановка вызывает диалог с каждым зрителем: про личные выборы, значение жизни и веру.

Почему стоит посмотреть

«Прикинь, что ты — Бог» — это редкая возможность познакомиться с произведениями Матея Вишнека на российской сцене. Актерский ансамбль, построенный на импровизации, и режиссерская работа Александра Баргмана обещают уникальный театральный опыт. Спектакль обращен к тем, кто готов искать ответы на главные вопросы бытия, задумываясь о месте человека в огромном и загадочном мире.