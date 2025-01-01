Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Краткая история человечества
Киноафиша Краткая история человечества

Спектакль Краткая история человечества

12+
Продолжительность 55 минут
Возраст 12+

О спектакле

Танцевальный спектакль «Краткая история человечества»

Спектакль «Краткая история человечества» — это остро-эмоциональное размышление на тему «треугольника Карпмана». Он посвящен попыткам выйти из деструктивных ролей, которые неосознанно принимает каждый из нас: жертвы, агрессора и спасателя.

Действие спектакля сосредоточено на троих героях, которые, играя свои роли, не решают проблемы, а лишь ухудшают ситуацию. Это эмоционально истощает их и приводит к разрушению окружающего пространства.

Хореограф и актеры

Хореограф-постановщик — Ульяна Сахарова, старший педагог кафедры режиссуры балета Санкт-Петербургской Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

В проекте участвуют талантливые артисты: Василиса Подолян, Туяна Хандакова, Данил Сорокин, Елизавета Ермакова, Татьяна Бабкина, Дарья Козлова, Алиса Пестрякова, Дарья Корчажкина, Вадим Чурсин, Маргарита Христофорова, Полина Ганичева, Алиса Валькова, Дарья Кондыба, Инна Тимофеева, Эрика Фрикель, Артем Королев, Ася Потапенко, Татьяна Царегородцева, Елизавета Меккер, Анастасия Корнилова, Юлия Лесик, Сегина Клименко и Виктория Тарасенко.

Рекомендуем к просмотру

Этот спектакль является не только артистическим, но и психологическим анализом, который может заставить зрителей задуматься о своих собственных ролях в повседневной жизни. Чувства и эмоции героев воплощены в танцевальных движениях, что придаёт спектаклю уникальную динамику и выразительность.

Не упустите возможность стать свидетелем этой глубокой и актуальной интерпретации человеческих взаимоотношений.

Купить билет на спектакль Краткая история человечества

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
15 декабря понедельник
20:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1500 ₽

Фотографии

Краткая история человечества Краткая история человечества Краткая история человечества Краткая история человечества Краткая история человечества Краткая история человечества Краткая история человечества

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
15 июля в 15:00 Casino Museum
от 900 ₽
Бурлеск-вечера Ruby Sparks Cabaret в Квартире 8
18+
Бурлеск-вечера Ruby Sparks Cabaret в Квартире 8
9 января в 20:00 Квартира 8
от 3450 ₽
Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»
6+
Детские елки Детский
Арт-елка в Галерее современного искусства «В гостях у Эльфов»
8 января в 16:00 Markofken Art Gallery
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше