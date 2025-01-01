Танцевальный спектакль «Краткая история человечества»

Спектакль «Краткая история человечества» — это остро-эмоциональное размышление на тему «треугольника Карпмана». Он посвящен попыткам выйти из деструктивных ролей, которые неосознанно принимает каждый из нас: жертвы, агрессора и спасателя.

Действие спектакля сосредоточено на троих героях, которые, играя свои роли, не решают проблемы, а лишь ухудшают ситуацию. Это эмоционально истощает их и приводит к разрушению окружающего пространства.

Хореограф и актеры

Хореограф-постановщик — Ульяна Сахарова, старший педагог кафедры режиссуры балета Санкт-Петербургской Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

В проекте участвуют талантливые артисты: Василиса Подолян, Туяна Хандакова, Данил Сорокин, Елизавета Ермакова, Татьяна Бабкина, Дарья Козлова, Алиса Пестрякова, Дарья Корчажкина, Вадим Чурсин, Маргарита Христофорова, Полина Ганичева, Алиса Валькова, Дарья Кондыба, Инна Тимофеева, Эрика Фрикель, Артем Королев, Ася Потапенко, Татьяна Царегородцева, Елизавета Меккер, Анастасия Корнилова, Юлия Лесик, Сегина Клименко и Виктория Тарасенко.

Рекомендуем к просмотру

Этот спектакль является не только артистическим, но и психологическим анализом, который может заставить зрителей задуматься о своих собственных ролях в повседневной жизни. Чувства и эмоции героев воплощены в танцевальных движениях, что придаёт спектаклю уникальную динамику и выразительность.

Не упустите возможность стать свидетелем этой глубокой и актуальной интерпретации человеческих взаимоотношений.