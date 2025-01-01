Спектакль Похищение из сераля

Меню
Похищение из сераля
12+
Режиссер Илья Устьянцев
Веселая музыкальная комедия Моцарта в Петербурге

Опера Моцарта «Похищение из сераля» — это весёлая музыкальная комедия в жанре зингшпиля, сочетающая музыкальные номера и диалоги. Мировая премьера состоялась 16 июля 1782 года в Вене, где оркестром дирижировал сам Моцарт. Спектакль с самого начала пользовался большим успехом и был повторён 18 раз подряд. Вскоре опера начала шествие по всей Европе, став самой исполняемой среди всех произведений Моцарта при его жизни.

История в России

В России опера впервые была представлена в 1802 году в Санкт-Петербурге силами императорской немецкой труппы, а в 1816 году спектакль появился на сцене Большого (Каменного) театра. На тот момент опера исполнялась на русском языке и была известна как «Бельмонд и Констанса». Однако, несмотря на популярность зингшпиля в ранние советские годы, интерес к «Похищению из сераля» со временем угасал.

Возвращение этого шедевра Моцарта на российскую сцену состоялось в ноябре прошлого года в Мариинском театре, где 13 из 21 музыкального номера были исполнены солистами оперы и Симфоническим оркестром Мариинского под управлением знаменитого маэстро Юстуса Франтца.

Опера и маэстро

«Похищение из сераля» — это опера, которая дарит радость и удовольствие зрителям, считает Юстус Франтц, признанный одним из ведущих интерпретаторов музыки Моцарта. Он впервые увидел постановку этой оперы в Зальцбурге и был настолько впечатлён, что всю ночь не мог уснуть, вспоминая весёлую и живую музыку. Теперь Франтц встанет за дирижерский пульт на всех показах этой оперы в Мариинском театре.

Постановка обещает подарить зрителям настоящую атмосферу лёгкости и веселья, характерную для лучших комедийных произведений Моцарта.

