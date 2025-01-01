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Элиза, Вы дура!
Киноафиша Элиза, Вы дура!

Спектакль Элиза, Вы дура!

12+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Острый и насмешливый «Пигмалион» Бернарда Шоу

Бернард Шоу создал по-настоящему выдающуюся пьесу — «Пигмалион», которая уже более века не сходит со сцен мировых театров. Спектакль, полный иронии и остроумия, рассказывает историю профессора фонетики Генри Хиггинса и цветочницы Элизы Дулиттл, чья судьба меняется благодаря необычному спору.

Сюжет: от цветочницы до герцогини

Профессор Хиггинс заключает пари: он уверяет, что сможет всего за полгода превратить простую цветочницу Элизу в настоящую даму и подготовить её к великосветскому приёму. В этом сюжете угадывается античный миф о Пигмалионе, который влюбился в созданную им статую и умолил богов оживить её.

Остроумная критика общества

Однако пьеса Бернарда Шоу — это не только история о превращении. Автор высмеивает классовые предрассудки викторианской Англии, демонстрируя, что так называемые «высшие классы» отличаются от «низших» только манерами и образованием. Шоу бросает вызов обществу, утверждая, что ни происхождение, ни одежда не определяют истинную ценность человека.

Элиза и её трансформация

Но в центре внимания, конечно, Элиза Дулиттл. Благодаря упорству, а также помощи профессора Хиггинса и полковника Пикеринга, она не только изменяет свою речь и манеры, но и обретает чувство собственного достоинства. Освободившись от нищеты и невежества, Элиза сохраняет свои лучшие качества — порядочность и чуткость.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль «Элиза, Вы дура!» не только вызывает улыбку своей остротой и юмором, но и заставляет задуматься о природе человеческого достоинства, роли воспитания и классовых различиях. Это постановка, в которой каждый зритель найдёт что-то своё — будь то веселье, трогательные моменты или глубокие размышления о социальном устройстве.

Прекрасная актёрская игра и актуальность тематики делают этот спектакль настоящей находкой для поклонников классического театра и тех, кто любит умные и искромётные пьесы.

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Евгения Глотова
Дмитрий Дмитриев
Игорь Новиков
Вера Егорова
Кирилл Долгов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽

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