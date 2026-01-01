Спектакль Красная шапочка

Балет «Красная Шапочка» в Доме музыки

В Доме музыки состоялся анонс балета на музыку И. Штрауса, основанного на известной сказке о Красной Шапочке. Это история о девочке, которая не слушается маму и доверяется Волку, но в итоге спасается благодаря Доброму охотнику и Лесорубам. Постановка создана заслуженным деятелем искусств России Николаем Андросовым, который известен своим оригинальным подходом и страстью к экспериментам.

Классическая сказка в новом свете

«Красная Шапочка» является одной из самых популярных сказок в мире. Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны», признанный одним из лучших коллективов Москвы, рассказывает эту историю языком классического балета, дополняя её яркими мизансценами.

Сюжет этой сказки знаком каждому. Родители читают её своим детям как одну из первых, ведь в ней заключается важный урок: нельзя забывать о предупреждениях родителей и быть осторожным с незнакомцами. Однако Красная Шапочка забывает все предостережения, встречая хитрого Волка, который обманывает её. На пути к бабушке девочка сталкивается с разными лесными персонажами, которые предупреждают её о коварстве хищника.

Спасение и важные уроки

Ситуация осложняется, когда Волк добирается до бабушки и занимает её место в кровати. Но рядом находятся Добрый охотник и Лесорубы, которые приходят на помощь и спасают Красную Шапочку, освободив её бабушку. Вернувшись домой, девочка благодарит всех за спасение и обещает всегда слушаться маму.

Николай Андросов и его творчество

Хореограф и постановщик Николай Андросов, воспитанник школы Игоря Моисеева, создал ансамбль «Русские сезоны» в 1991 году, выдержав сравнение с легендарной антрепризой Сергея Дягилева. В репертуаре ансамбля представлены танцы народов мира, современные хореографические миниатюры и уникальные спектакли для детей, что делает каждое представление особенным.

Эта новая версия «Красной Шапочки» — отличная возможность для детей и их родителей насладиться классическим балетом и увлекательной историей, наполненной красочными сценами и важными жизненными уроками.