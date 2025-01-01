Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Золушка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Современная интерпретация сказки, вдохновленная кинофильмом 1947 года

Спектакль «Золушка» — это не просто знакомая всем с детства история, а современная интерпретация, затрагивающая важные темы о ценности души, честности и истинных жизненных приоритетах. В нашем спектакле Золушка предстает как символ доброты, самоотверженности и мечты о настоящем счастье, в то время как её мачеха и дочери ориентированы на внешние достижения: попасть в «бархатную книгу первых красавиц королевства», следить за маникюром и модой. Сказка акцентирует внимание на том, что настоящая красота — это не то, что видно снаружи, а то, что в сердце.

О постановке:
Этот спектакль — возвращение к традициям старого МХАТа, где внимание уделяется не только внешнему виду, но и внутреннему миру персонажей. Вдохновением для этой постановки послужил киносценарий одноимённого фильма 1947 года Шварца, который передает атмосферу волшебства и реальной жизни, столкнувшейся с иллюзиями.

Мир Золушки и её мачехи:
Золушка — олицетворение мечты о вечном, о любви, о том, чтобы делать счастливыми не только себя, но и окружающих. Её хрустальный, волшебный мир противопоставлен материальному миру её мачехи, которая ценит лишь внешний блеск. Этот контраст является основным мотивом спектакля.

Темы спектакля:

  • Отношения отцов и детей
  • Смелость, ответственность
  • Истинная любовь и счастье
  • Противостояние материальных ценностей и внутренних идеалов

Сказка о Золушке в этой постановке открывает новые горизонты для размышлений о важных ценностях, о том, что действительно имеет значение в жизни, и о том, как важно быть настоящим, а не казаться.

 

Режиссер
Юлия Латышева
В ролях
Арина Коренец
Никита Шилкин
Глеб Гузей
Сергей Лаврентьев
Татьяна Дербенева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
12:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Новогодний кабачок
12+
Комедия Музыка
Новогодний кабачок
28 декабря в 20:00 Театр Сатиры
от 1000 ₽
Пешком по радуге
0+
Детский Иммерсивный
Пешком по радуге
7 августа в 11:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони?
18+
Драма
Слуга в квадрате, или Кто убил Федерико Распони?
31 января в 19:00 Театральный особняк
от 1800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше