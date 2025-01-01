Спектакль Красавица

В ТЮЗе Брянцева состоится долгожданная премьера спектакля «Красавица» в постановке Тимура Кулова к 80-летию Великой Победы. Это уникальная история о бегемотихе по кличке Красавица, которая, как и люди, пережила трагедию блокады Ленинграда. Главная героиня спаслась благодаря жертвенному подвигу сотрудников Ленинградского зоопарка.
Режиссер Тимур Кулов поделился своими впечатлениями о создании спектакля: «Эту историю я нашел, посещая с семьей Ленинградский зоопарк. Я зашел в музей зоопарка и увидел фотографию бегемота Красавицы и Евдокии Дашиной, ее смотрительницы. Это была блокадная фотография, и я начал углубляться в историю, выясняя, что это малоизвестный факт. Однако сюжет оказался абсолютно театральным — как хрупкая женщина спасает многотонного бегемота в условиях блокады. Это тихий, необъяснимый подвиг, парадокс. Она просто не могла поступить иначе».
Кулов отметил, что спектакль будет представлять собой художественный вымысел, хотя основан на реальных событиях. «Я еще не знаю, кто кого спасал. Смотрительница постоянно разговаривала с бегемотом, они общались. Это история спасения друг друга, пронизанная большой любовью», — добавил он.
Не упустите возможность стать свидетелями этой трогательной и вдохновляющей истории, которая пройдет на сцене ТЮЗа Брянцева. Спектакль обещает стать важным культурным событием, которое затронет сердца зрителей.