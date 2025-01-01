Спектакль Красавица

Премьера спектакля о легендарном Ленинградском бегемоте

В ТЮЗе Брянцева состоится долгожданная премьера спектакля «Красавица» в постановке Тимура Кулова к 80-летию Великой Победы. Это уникальная история о бегемотихе по кличке Красавица, которая, как и люди, пережила трагедию блокады Ленинграда. Главная героиня спаслась благодаря жертвенному подвигу сотрудников Ленинградского зоопарка.

История, полная любви и мужества

Режиссер Тимур Кулов поделился своими впечатлениями о создании спектакля: «Эту историю я нашел, посещая с семьей Ленинградский зоопарк. Я зашел в музей зоопарка и увидел фотографию бегемота Красавицы и Евдокии Дашиной, ее смотрительницы. Это была блокадная фотография, и я начал углубляться в историю, выясняя, что это малоизвестный факт. Однако сюжет оказался абсолютно театральным — как хрупкая женщина спасает многотонного бегемота в условиях блокады. Это тихий, необъяснимый подвиг, парадокс. Она просто не могла поступить иначе».

Дружба, спасение и художественный вымысел

Кулов отметил, что спектакль будет представлять собой художественный вымысел, хотя основан на реальных событиях. «Я еще не знаю, кто кого спасал. Смотрительница постоянно разговаривала с бегемотом, они общались. Это история спасения друг друга, пронизанная большой любовью», — добавил он.

Не упустите возможность стать свидетелями этой трогательной и вдохновляющей истории, которая пройдет на сцене ТЮЗа Брянцева. Спектакль обещает стать важным культурным событием, которое затронет сердца зрителей.