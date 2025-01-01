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Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Театр сказки 6+
Режиссер Николай Боровков
Продолжительность 2 часа 5 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балаганный спектакль со скоморохами по знаменитой сказке

«Конек-горбунок» — это яркий и веселый спектакль, созданный по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова. Постановка выполнена в жанре балаганного представления, где главными героями становятся скоморохи. Они с озорством и задором расскажут зрителям любимую историю о невероятных приключениях, чудесных превращениях и настоящей дружбе.

Сюжет и персонажи

Зрителей ждёт увлекательный рассказ о простом парне Иване, который благодаря смекалке и помощи верного друга — Конька-горбунка — справляется с любыми испытаниями. На его пути встретятся злобный и жадный Царь, завистливые братья и, конечно, прекрасная Царь-девица, за сердце которой предстоит побороться нашему герою.

Жанр и стиль

Постановка выдержана в лучших традициях народного театра, где весёлые и задорные скоморохи с песнями, плясками и шутками вовлекают зрителей в действие. Это живое и динамичное представление понравится как детям, так и взрослым, даря каждому ощущение праздника и волшебства.

Почему стоит посмотреть

«Конек-горбунок» — это спектакль, который заставит улыбнуться и поверить в чудо. Он напомнит о том, что даже самые невероятные мечты могут сбыться, если рядом есть верные друзья и доброе сердце. Не упустите возможность окунуться в мир сказки и веселья вместе с этим замечательным спектаклем.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
12:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
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Фотографии

Конек-горбунок

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