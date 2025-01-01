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Красавец мужчина
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Спектакль Красавец мужчина

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спекталь об отношениях по пьесе Островского

«Ведь это мужчины только непостоянны; а женская любовь и верность – до гроба», – утверждает одна из героинь пьесы А.Н. Островского «Красавец мужчина». Эта история о беззаветной любви и предательстве раскрывает сложные отношения между героями.

Сюжет

Зоя, одна из главных героинь, любит своего мужа Аполлона Окоёмова всем сердцем. Однако он ведёт двойную жизнь и расточает её состояние. Перед Зоей встаёт вопрос: как быть, когда тебя предали? Стоит ли бороться за любовь?

Темы и конфликт

В пьесе переплетаются темы любви, денег и совести. Автор оставляет финал открытым, создавая пространство для размышлений. Зоя, чьё имя означает «жизнь», даёт надежду своему мужу, стоящему у последней черты.

Постановка

Режиссёр Сергей Грицай описывает спектакль как драму, где трагическое и комическое идут рука об руку. Используя комедийные и гротесковые средства, он разрешает драматический конфликт, делая постановку живой и многогранной.

Приходите, чтобы стать свидетелями этой захватывающей истории о большой любви и предательстве.

Режиссер
Сергей Грицай
В ролях
Мария Цветкова-Овсянникова
Дарина Одинцова
Сергей Якушев
Александр Рязанцев
Сергей Мосьпан

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина Красавец мужчина

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