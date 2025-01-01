Спектакль Мой друг Лапшин

Премьера спектакля «Лапшин» в Александринском театре

Новый спектакль Елены Павловой по мотивам повести Юрия Германа «Лапшин» и фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» станет второй постановкой режиссера в репертуаре Александринского театра. Инсценировка создана Артёмом Казюхановым и обещает зрителям погружение в атмосферу 1930-х годов.

Сюжет и тематика

Сюжет спектакля включает несколько линий, характерных как для литературного первоисточника, так и для кинокартины. В центре внимания — любовный треугольник между начальником уголовного розыска Лапшиным, актрисой Адашовой и журналистом Ханиным. Однако ни одна из этих линий не является центральной. Режиссер Елена Павлова акцентирует внимание на времени, в котором разворачиваются события, — конце 1930-х годов.

Язык сценического повествования

В своем новом спектакле Павлова использует ассоциативный язык сценического повествования. Реплики героев переплетаются с многообразием аудиальных элементов: звуков шагов, передвигаемых стульев, тиканья часов и мелодий. Эти детали создают ощущение эпохи и подталкивают зрителей к размышлениям о времени и о коллективной памяти.

Цитата режиссера

Елена Павлова отмечает: «Наш спектакль — это своеобразное припоминание, которое соединяет повесть и фильм с нашими современными взглядами на 1930-е годы. Мы смотрим на эти события через призму 2025 года, и наше восприятие также отличается от того, что чувствовали Герман и Герман».

Историческая справка

Имя Юрия Германа не впервые появляется в афише Александринского театра. В конце 1960-х годов здесь с успехом шёл спектакль Александра Музиля «Дело, которому ты служишь» по трилогии писателя, который был показан 237 раз. В той постановке участвовали такие выдающиеся артисты, как Игорь Горбачёв, Константин Адашевский и многие другие, которые до сих пор служат в театре.

Творческая команда

В актерском составе спектакля — Иван Трус (Лапшин), Олеся Соколова (Адашова), Иван Ефремов (Ханин) и другие. Художник-постановщик — Светлана Тужикова, композитор — Олег Гудачёв, а художник по свету — Эмиль Авраменко. В спектакле также участвуют музыканты, среди которых Денис Исаков (фортепиано) и Владимир Шашков (труба).

Не упустите возможность увидеть это увлекательное театральное произведение, которое перенесет вас в атмосферу 1930-х и заставит задуматься о времени и о нас.