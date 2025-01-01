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Мой друг Лапшин
Киноафиша Мой друг Лапшин

Спектакль Мой друг Лапшин

Постановка
Новая сцена Александринского театра 18+
Режиссер Елена Павлова
Продолжительность 1 час 35 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Лапшин» в Александринском театре

Новый спектакль Елены Павловой по мотивам повести Юрия Германа «Лапшин» и фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» станет второй постановкой режиссера в репертуаре Александринского театра. Инсценировка создана Артёмом Казюхановым и обещает зрителям погружение в атмосферу 1930-х годов.

Сюжет и тематика

Сюжет спектакля включает несколько линий, характерных как для литературного первоисточника, так и для кинокартины. В центре внимания — любовный треугольник между начальником уголовного розыска Лапшиным, актрисой Адашовой и журналистом Ханиным. Однако ни одна из этих линий не является центральной. Режиссер Елена Павлова акцентирует внимание на времени, в котором разворачиваются события, — конце 1930-х годов.

Язык сценического повествования

В своем новом спектакле Павлова использует ассоциативный язык сценического повествования. Реплики героев переплетаются с многообразием аудиальных элементов: звуков шагов, передвигаемых стульев, тиканья часов и мелодий. Эти детали создают ощущение эпохи и подталкивают зрителей к размышлениям о времени и о коллективной памяти.

Цитата режиссера

Елена Павлова отмечает: «Наш спектакль — это своеобразное припоминание, которое соединяет повесть и фильм с нашими современными взглядами на 1930-е годы. Мы смотрим на эти события через призму 2025 года, и наше восприятие также отличается от того, что чувствовали Герман и Герман».

Историческая справка

Имя Юрия Германа не впервые появляется в афише Александринского театра. В конце 1960-х годов здесь с успехом шёл спектакль Александра Музиля «Дело, которому ты служишь» по трилогии писателя, который был показан 237 раз. В той постановке участвовали такие выдающиеся артисты, как Игорь Горбачёв, Константин Адашевский и многие другие, которые до сих пор служат в театре.

Творческая команда

В актерском составе спектакля — Иван Трус (Лапшин), Олеся Соколова (Адашова), Иван Ефремов (Ханин) и другие. Художник-постановщик — Светлана Тужикова, композитор — Олег Гудачёв, а художник по свету — Эмиль Авраменко. В спектакле также участвуют музыканты, среди которых Денис Исаков (фортепиано) и Владимир Шашков (труба).

Не упустите возможность увидеть это увлекательное театральное произведение, которое перенесет вас в атмосферу 1930-х и заставит задуматься о времени и о нас.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 4300 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 4000 ₽
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Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:00 от 4700 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
19:30 от 4300 ₽

Фотографии

Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин Мой друг Лапшин

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