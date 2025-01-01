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Бесы
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Спектакль Бесы

Постановка
Мастерская 18+
Продолжительность 3 часа 5 минут, 2 антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сатирическое перевоплощение романа Достоевского

Петрушка — воплощение обмана и хаоса
Главный герой спектакля — Петр Верховенский, или Петруша, мелкий интриган и ловкач, который врывается в жизнь провинциального города как шут и разрушитель. Без роду и племени, он легко обманывает окружающих, жестоко развлекаясь над их простотой. Для Петруши уничтожение всего, что связано с его прошлым, становится смыслом существования, а каждый его поступок — насмешкой над пафосом и пустыми идеями.

Сатира на провинциальную фальшь
Роман Фёдора Достоевского в трактовке Романа Габриа становится всеобъемлющей сатирой на идеологические лозунги и провинциальную фальшивость. Мир спектакля полон обмана, претензий и иллюзий, а зрителям предлагается увидеть, как герои превращаются в карикатуры самих себя.

Балаган и гротеск на сцене
Постановка наполнена элементами гротеска и театрализации. Актёры появляются в комическом гриме, их движения преувеличены, интонации намеренно утрированы. Пространство сцены становится подиумом для балагана, где страшное превращается в смешное, а демоны и монстры обретают черты клоунов и паяцев.

Неожиданный взгляд на классику
Спектакль предлагает смелое и необычное прочтение великого романа. Габриа разрушает привычные формы восприятия Достоевского, представляя мир героя как ироничный и гротесковый театр жизни. Спектакль становится приглашением к размышлению о вечных темах через призму смеха и абсурда.

Режиссер
Роман Габриа
В ролях
Арсений Семенов
Ксения Морозова
Марина Даминева
Алексей Ведерников
Илья Колецкий
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Мастерская Санкт-Петербург, Народная, 1
19:00 от 500 ₽

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