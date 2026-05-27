Спектакль Мышата и Луна

Мультфильм-сказка для самых маленьких

Приглашаем вас и ваших детей на уникальный мультфильм «Мышата и Луна», который будет показан в Малом звёздном зале Московского планетария. Это познавательный полнокупольный мультфильм, созданный специально для юных зрителей.

Сюжет

История рассказывает о двух любознательных мышатах, Пипе и Скрипе. Эти забавные персонажи пытаются выяснить, кто же на самом деле ест «лунный сыр» на небе. На помощь им приходят роботы-астрономы, с которыми они исследуют тайны Луны.

Образовательный эффект

Мультфильм в лёгкой и доступной форме объясняет детям базовые научные факты об астрономии. Ребята узнают о морях Луны, кратерах и других колеблющихся фактах, которые они смогут обсудить с друзьями и родителями.

Длительность и возрастные ограничения

Продолжительность мультфильма составляет 15-20 минут, что делает его идеальным для восприятия самыми маленькими зрителями. Рекомендуется для детей от 4 лет.

