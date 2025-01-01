Лирическая музыкальная история по мотивам сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», рассказанная на новый лад в ростовском кукольном театре

Приглашаем вас на лирическую и музыкальную историю, основанную на знаменитой сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». Эта постановка обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра.

Сюжет

В центре внимания — веселый, отважный и смекалистый кот Муран, который вместе со своей очаровательной подругой Мари помогает бедному сыну мельника обрести счастье. Наша история наполнена приключениями, забавными ситуациями и важными уроками о дружбе и смелости.

Музыка и сценография

Зрителей ждет уникальная атмосфера, созданная веселыми менестрелями, которые проведут вас по волшебному миру сказки. Оригинальная сценография и яркие костюмы в стиле Барокко создадут незабываемое зрелище, которое привлечет внимание как детей, так и взрослых.

Куклы и элементы живого плана

В спектакле используются куклы различных систем и элементы живого плана, что добавляет интерактивности и динамики в повествование. Это решение делает представление не только зрелищным, но и увлекательным.

Не пропустите!

Приходите всей семьей и погрузитесь в мир сказки, где смекалка и дружба способны преодолеть любые преграды. Этот спектакль станет отличным поводом провести время с близкими и насладиться искусством!