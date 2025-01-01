Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Вадим Домбровский
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Лирическая музыкальная история по мотивам сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», рассказанная на новый лад в ростовском кукольном театре

Приглашаем вас на лирическую и музыкальную историю, основанную на знаменитой сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». Эта постановка обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра.

Сюжет

В центре внимания — веселый, отважный и смекалистый кот Муран, который вместе со своей очаровательной подругой Мари помогает бедному сыну мельника обрести счастье. Наша история наполнена приключениями, забавными ситуациями и важными уроками о дружбе и смелости.

Музыка и сценография

Зрителей ждет уникальная атмосфера, созданная веселыми менестрелями, которые проведут вас по волшебному миру сказки. Оригинальная сценография и яркие костюмы в стиле Барокко создадут незабываемое зрелище, которое привлечет внимание как детей, так и взрослых.

Куклы и элементы живого плана

В спектакле используются куклы различных систем и элементы живого плана, что добавляет интерактивности и динамики в повествование. Это решение делает представление не только зрелищным, но и увлекательным.

Не пропустите!

Приходите всей семьей и погрузитесь в мир сказки, где смекалка и дружба способны преодолеть любые преграды. Этот спектакль станет отличным поводом провести время с близкими и насладиться искусством!

Фотографии

Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах Кот в сапогах
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше