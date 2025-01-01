Спектакль Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)

CLINC! Легендарный театр мыльных пузырей из Испании

Погрузитесь в мир волшебства и юмора с уникальным спектаклем «CLINC!» — мыльным шоу, которое покорило сердца зрителей по всему миру! Это добрый и смешной спектакль подходит как для детей, так и для взрослых, и уже завоевал театральную премию «MAX» в номинации «Лучший детский спектакль 2013 года».

Что вас ждет на спектакле?

«CLINC!» — это не просто мыльное шоу. Это уникальное сочетание театра, циркового искусства и пантомимы, которое сделает ваш вечер незабываемым. В программе — комические номера, визуальные спецэффекты и захватывающие трюки с мыльными пузырями. Спектакль наполнен юмористическими сценками, которые поднимут настроение и детям, и взрослым.

Уникальные факты о спектакле

Более 1 000 000 зрителей по всему миру уже аплодировали этому шоу!

Постановка и хореография — от известного испанского режиссера Пепа Боуд , который сделал мыльные пузыри искусством.

, который сделал мыльные пузыри искусством. Продолжительность спектакля составляет 1 час 10 минут, без антракта.

Информация для зрителей

Спектакль подходит для зрителей от 0+, а дети до 3-х лет могут посещать его бесплатно, без предоставления отдельного места. «CLINC!» — это действительно удовольствие для всей семьи!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного мыльного шоу, которое подарит вам и вашим близким массу положительных эмоций!