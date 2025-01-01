Спектакль Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)

Погрузитесь в мир волшебства и юмора с уникальным спектаклем «CLINC!» — мыльным шоу, которое покорило сердца зрителей по всему миру! Это добрый и смешной спектакль подходит как для детей, так и для взрослых, и уже завоевал театральную премию «MAX» в номинации «Лучший детский спектакль 2013 года».
«CLINC!» — это не просто мыльное шоу. Это уникальное сочетание театра, циркового искусства и пантомимы, которое сделает ваш вечер незабываемым. В программе — комические номера, визуальные спецэффекты и захватывающие трюки с мыльными пузырями. Спектакль наполнен юмористическими сценками, которые поднимут настроение и детям, и взрослым.
Спектакль подходит для зрителей от 0+, а дети до 3-х лет могут посещать его бесплатно, без предоставления отдельного места. «CLINC!» — это действительно удовольствие для всей семьи!
Не упустите возможность стать частью этого удивительного мыльного шоу, которое подарит вам и вашим близким массу положительных эмоций!