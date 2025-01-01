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Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)
Киноафиша Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)

Спектакль Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)

0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

CLINC! Легендарный театр мыльных пузырей из Испании

Погрузитесь в мир волшебства и юмора с уникальным спектаклем «CLINC!» — мыльным шоу, которое покорило сердца зрителей по всему миру! Это добрый и смешной спектакль подходит как для детей, так и для взрослых, и уже завоевал театральную премию «MAX» в номинации «Лучший детский спектакль 2013 года».

Что вас ждет на спектакле?

«CLINC!» — это не просто мыльное шоу. Это уникальное сочетание театра, циркового искусства и пантомимы, которое сделает ваш вечер незабываемым. В программе — комические номера, визуальные спецэффекты и захватывающие трюки с мыльными пузырями. Спектакль наполнен юмористическими сценками, которые поднимут настроение и детям, и взрослым.

Уникальные факты о спектакле

  • Более 1 000 000 зрителей по всему миру уже аплодировали этому шоу!
  • Постановка и хореография — от известного испанского режиссера Пепа Боуд, который сделал мыльные пузыри искусством.
  • Продолжительность спектакля составляет 1 час 10 минут, без антракта.

Информация для зрителей

Спектакль подходит для зрителей от 0+, а дети до 3-х лет могут посещать его бесплатно, без предоставления отдельного места. «CLINC!» — это действительно удовольствие для всей семьи!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного мыльного шоу, которое подарит вам и вашим близким массу положительных эмоций!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 22 ноября
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
Самара, 29 ноября
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
11:00 от 1000 ₽

Фотографии

Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура) Испанский театр мыльных пузырей Clinc (Порт-Авентура)

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