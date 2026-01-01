Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кот в молоке
Киноафиша Кот в молоке

Спектакль Кот в молоке

Постановка
Живой театр 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Мюзикл «Кот в молоке»

В Живом Театре пройдет увлекательный мюзикл для детей под названием «Кот в молоке». Спектакль порадует зрителей оригинальным сюжетом, веселыми песнями и запоминающимися танцами.

Главным героем истории является толстый и ленивый кот, который живет в уютном доме. В один прекрасный день, увлекшись видом за окном, он случайно падает с подоконника. Это событие становится началом его уличных приключений. В ходе приключений коту предстоит побороть свою лень, завести новых друзей и даже встретить Деда Мороза!

Мюзикл понравится всем, кто ценит семейные спектакли с неожиданными поворотами и музыкальными номерами. Не упустите возможность провести время в компании своих близких и насладиться ярким театральным представлением!

Купить билет на спектакль Кот в молоке

Помощь с билетами
В других городах
Июль
Август
26 июля воскресенье
10:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
23 августа воскресенье
12:30
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а

Фотографии

Кот в молоке Кот в молоке Кот в молоке Кот в молоке

В ближайшие дни

Синюшкин колодец
12+
Музыка Детский

Синюшкин колодец

21 июня в 17:00 Живой театр
от 1250 ₽
Осенний роман
12+
Драма

Осенний роман

2 октября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 1500 ₽
Вредный элемент
16+
Драма

Вредный элемент

19 июня в 18:30 Свердловский театр драмы
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше