Концертный тур Коста Лакоста

Коста Лакоста — это не только имя, но и символ изменений в музыкальном мире. Начав свой путь под псевдонимом Alesha Lacoste, артист обрел популярность благодаря своему YouTube-каналу, на котором появились раритетные видео начала 2010-х. В те времена Лакоста еще не был тем эпатажным исполнителем, которым стал позже: его образ формировался в чёрном балахоне, вдали от гламурных атрибутов шоу-бизнеса.

Этапы становления артиста

Десять лет спустя Коста Лакоста удивляет своих поклонников сменой стиля. Из рэпа он плавно перешел в поп-музыку. Вместо черного балахона пришли яркие наряды с стразами, леопардовыми принтами и малиновыми клешами. Эпатажный образ стал коммерчески успешным, что не могло не порадовать его зрителей.

Одним из первых заметных шагов стал клип на песню «Раздевайся», который можно смело назвать «гидом» по нижнему белью. За три минуты в этом клипе представлено множество вариантов, и креативность Лакосты проявляется в каждом кадре: стильно и без излишней прелюдии.

Коллаборации и хит-парады

По слухам, толчком к созданию нового материала послужила встреча с Лолитой на дне рождения Ивлеевой. На следующий день Коста уже работал над песней «Антиклимакс». 2019 год стал знаковым для артиста: он выпустил успешные хиты «Алые водопады» и «Cosa Nostra», а также записал трек «Метеориты» с Элджеем. Эти достижения вывели его на новый уровень и позволили уверенно войти в 2020 год с первым альбомом «Инфинити».

Современный Коста Лакоста

Сегодня Коста Лакоста продолжает радовать своих поклонников новыми музыкальными работами. Его концерты становятся настоящими событиями, которые ждут с нетерпением. Не упустите возможность увидеть его живьем и погрузиться в атмосферу его уникального стиля!