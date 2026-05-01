Спектакль Кошки

Кошки

16+
Продолжительность 80 минут
О спектакле

Премьера спектакля «Кошки» в театре «АРТ»

Санкт-Петербургский Государственный музыкально-драматический театр «АРТ» представляет фэнтези-шоу «Кошки». В Большом зале Екатерининского собрания развернётся кошачий мир, полный опасностей и волшебства.

Действие спектакля происходит на свалке в мегаполисе, где раз в год собирается кошачье племя для таинственного ритуала. В эту ночь Королева прайда совершает судьбоносный выбор, а происходящее на сцене напоминает смесь бала и суда. Зрители станут свидетелями напряжённого поиска ответа на главный вопрос: кому из героев суждено возродиться для новой жизни и получить право отправиться в кошачий рай?

«Кошки» — это философская история о любви, милосердии и поиске своего места в мире, рассказанная языком музыки и пластики. Спектакль понравится тем, кто ценит оригинальные постановки и глубокие метафоры.

Команда спектакля

  • Художественный руководитель постановки: заслуженный артист России Александр Исаков
  • Режиссер: Александр Ануфриев
  • Музыкальный руководитель: Елена Буланова
  • Автор текста: Ксения Лапина
  • Хормейстер: Анна Ярославцева
  • Хореографы-постановщики: Анна Ярославцева, Мира Баранова, Валентина Спиридонова, Степан Бушмакин, Светлана Загоруйко, Ксения Лапина
  • Художник-костюмер: Елизавета Батракова
  • Сценография: Никита Ануфриев
  • Изготовление реквизита: Сергей Горбунов
  • Художник по свету: Владимир Седелкин
  • Звукорежиссёр: Анна Жбанова

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта.

Май
Июнь
31 мая воскресенье
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 3000 ₽
30 июня вторник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1500 ₽

