Спектакль Две дамочки в сторону севера

Путешествие сестер по пьесе Пьера Нотт

Приглашаем вас на камерную сцену театра, где развернётся эксцентричная история о двух немолодых сестрах. Они путешествуют по Франции на угнанном пассажирском автобусе.

О пьесе

«Две дамочки в сторону севера» — одна из самых популярных французских пьес последнего десятилетия. Её автор, Пьер Нотт, талантливо сочетает в тексте комедию и драму. Это одновременно и лихое роуд-муви, и глубокая психологическая драма.

Сюжет

Героини — две сестры, отправившиеся в безумное путешествие на родной Север, чтобы похоронить мать. Их путь полон неожиданных остановок: театр, морг, полицейский участок и диско-бар. По дороге они выясняют отношения и вспоминают старые обиды, приближаясь к истинной близости.

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую и трогательную историю на сцене!