Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Две дамочки в сторону севера
Киноафиша Две дамочки в сторону севера

Спектакль Две дамочки в сторону севера

16+
Продолжительность 1 час 20 минут без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Путешествие сестер по пьесе Пьера Нотт

Приглашаем вас на камерную сцену театра, где развернётся эксцентричная история о двух немолодых сестрах. Они путешествуют по Франции на угнанном пассажирском автобусе.

О пьесе

«Две дамочки в сторону севера» — одна из самых популярных французских пьес последнего десятилетия. Её автор, Пьер Нотт, талантливо сочетает в тексте комедию и драму. Это одновременно и лихое роуд-муви, и глубокая психологическая драма.

Сюжет

Героини — две сестры, отправившиеся в безумное путешествие на родной Север, чтобы похоронить мать. Их путь полон неожиданных остановок: театр, морг, полицейский участок и диско-бар. По дороге они выясняют отношения и вспоминают старые обиды, приближаясь к истинной близости.

Не упустите шанс увидеть эту захватывающую и трогательную историю на сцене!

Режиссер
Денис Хуснияров
В ролях
Татьяна Калашникова
Любовь Макеева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 октября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера Две дамочки в сторону севера

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
17 августа в 16:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
3 августа в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски
16+
Комедия
Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски
16 августа в 19:00 Камерный театр «Площадка на Грибоедова»
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше