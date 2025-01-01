Меню
Кошки-мышки
Киноафиша Кошки-мышки

Спектакль Кошки-мышки

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Детективная история без антракта

Страшнее кошки зверя нет. И когда три женщины начинают играть в кошки-мышки, становится действительно страшно. Или смешно? Спектакль под названием «Детективная история без антракта» представляет собой увлекательное сочетание драмы и комедии, в котором интрига закручивается именно в тот момент, когда зритель меньше всего этого ожидает.

Сюжет и атмосфера

Всё начинается с того, что в дом известной в прошлом актрисы приходит молодая массажистка. Лёгкие разговоры ни о чём перерастают в задушевную беседу о жизни и семейных ценностях. Однако случайная деталь прерывает мирный ход беседы, и разразилась интрига, затягивая героинь в свои сети.

Каждый новый поворот сюжета полон неожиданностей: внезапно выпавший из шкафа скелет превращается в символ добре скрытого прошлого, от которого никуда не деться. Это чуть ли не комедия, чуть ли не детектив – сочетание на грани жанров, которое заставляет смеяться и одновременно задумываться.

Герои спектакля

В спектакле принимают участие:

  • Татьяна – Наталья Кожевникова
  • Тамара – Евгения Безверхая
  • Лена – Татьяна Белошапкина

Режиссёр – Константин Милов, Звук – Екатерина Краева.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные вопросы морально-нравственного выбора и любви. Основная мысль, которую он доносит до зрителей: будущее невозможно без любви и прощения.

Приходите и погружайтесь в захватывающий мир «Детективной истории без антракта», где каждый элемент сюжета подкупает своей многогранностью и неожиданностью!

Режиссер
Константин Милов
В ролях
Наталья Кожевникова
Татьяна Белошапкина
Евгения Безверхая
