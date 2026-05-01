Спектакль Кошечка и Пёсик

Спектакль по сказкам Йозефа Чапека в Московском театре кукол

В Московском театре кукол состоится увлекательный спектакль, основанный на сказках известного чешского художника и иллюстратора Йозефа Чапека. В этой трогательной истории главные герои — Кошечка и Пёсик, которые дружат и решают переехать в новый дом.

Однако на пути к спокойной жизни их ждут неожиданные преграды. В доме есть запертая дверь, полная тайн, а в соседях — проказливый Заяц, который не дает им расслабиться. Как же им сохранить дружбу и наладить быт в новых условиях? Для этого им понадобятся находчивость, чувство юмора и доброта.

О спектакле

Спектакль является адаптацией наивных и смешных историй о приключениях неразлучных друзей, которые точно не оставят равнодушными зрителей. В его постановке используются уникальные театральные техники: перчаточные куклы, маппеты на ширме и штоковые марионетки. Эти элементы сделают представление по-настоящему ярким и запоминающимся.

Команда спектакля

Перевод и инсценировка — Николай Борис. Режиссёр — Майя Ермакова, художник — Светлана Громова, а композитор — Игнат Пахомов. Продолжительность спектакля составит … минут без антракта.

Кастинг

Кошечка — заслуженная артистка Московской области Наталья Третьяк

Пёсик — заслуженный артист Московской области Александр Третьяк

Заяц — Николай Воронов

Важно для зрителей

Обратите внимание, что у каждого зрителя, независимо от возраста, должен быть билет. Дети до 14 лет допускаются в зал только в сопровождении взрослых, которые также обязаны иметь билет. Рекомендуем ознакомиться с возрастными рекомендациями спектакля, чтобы ваш ребёнок остался доволен.