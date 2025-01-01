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Зойкина квартира
Билеты от 1000₽
Киноафиша Зойкина квартира

Спектакль Зойкина квартира

Постановка
Вернадского 13 18+
Режиссер Данила Алексеев
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Зойкина квартира» Михаила Булгакова в Театре на Вернадского

С момента написания пьесы Михаила Булгакова прошло почти сто лет. Однако история остается актуальной, и комедийный текст писателя звучит так же остро, как и в начале прошлого века. Новая постановка — это попытка молодого театрального коллектива уловить параллели между эпохами, когда события за окном пугают и сбивают с толку простых людей.

Переломные времена

Двадцатые годы двадцатого века — это время перемен: новая экономическая политика, новая власть и новые возможности. Главная героиня, вдова Зоя Денисовна Пельц, мечтает покинуть родину и уехать во Францию. Для этого ей нужны деньги, и она решает открыть «показательную пошивочную мастерскую и школу для шитья прозодежды для жен рабочих и служащих» прямо в своей квартире.

Преображение квартиры

С открытием мастерской её квартира превращается в оживленный центр. Рабочая суета под веселую музыку и шум напоминает атмосферу кабаре. Днем жизнь в «Зойкиной квартире» полна ярких красок и неожиданных поворотов, но что же происходит по ночам? Здесь начинается настоящая игра, где всё не то, чем кажется.

Не упустите возможность

Постановка обещает зрителям уникальное сочетание комедии и социальной сатиры, что делает её обязательной для просмотра. «Зойкина квартира» — это не просто спектакль, это возможность заглянуть в бурное прошлое, которое, возможно, отражает и наше время.

Не упустите шанс стать частью этого театрального эксперимента! Следите за анонсами и покупайте билеты заранее.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
19:00 от 1000 ₽

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