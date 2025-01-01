Спектакль Зойкина квартира

«Зойкина квартира» Михаила Булгакова в Театре на Вернадского

С момента написания пьесы Михаила Булгакова прошло почти сто лет. Однако история остается актуальной, и комедийный текст писателя звучит так же остро, как и в начале прошлого века. Новая постановка — это попытка молодого театрального коллектива уловить параллели между эпохами, когда события за окном пугают и сбивают с толку простых людей.

Переломные времена

Двадцатые годы двадцатого века — это время перемен: новая экономическая политика, новая власть и новые возможности. Главная героиня, вдова Зоя Денисовна Пельц, мечтает покинуть родину и уехать во Францию. Для этого ей нужны деньги, и она решает открыть «показательную пошивочную мастерскую и школу для шитья прозодежды для жен рабочих и служащих» прямо в своей квартире.

Преображение квартиры

С открытием мастерской её квартира превращается в оживленный центр. Рабочая суета под веселую музыку и шум напоминает атмосферу кабаре. Днем жизнь в «Зойкиной квартире» полна ярких красок и неожиданных поворотов, но что же происходит по ночам? Здесь начинается настоящая игра, где всё не то, чем кажется.

Не упустите возможность

Постановка обещает зрителям уникальное сочетание комедии и социальной сатиры, что делает её обязательной для просмотра. «Зойкина квартира» — это не просто спектакль, это возможность заглянуть в бурное прошлое, которое, возможно, отражает и наше время.

Не упустите шанс стать частью этого театрального эксперимента! Следите за анонсами и покупайте билеты заранее.