Спектакль Сильва

Оперетта на сцене драматического театра

«Что? Оперетта в драматическом театре? Это невозможно», — возможно, именно так вы подумаете, но вы будете совершенно не правы. Оперетта «Сильва» на сцене драматического театра — это смелый и захватывающий проект, в котором сочетаются драматическое и музыкальное искусство. Эта постановка воплощает мечту Андрея Михайловича Лобанова, великого режиссера, который ещё в середине прошлого века стремился поставить оперетту на сцене драматического театра.

Мечты сбываются с Олегом Меньшиковым

Слова Олега Меньшикова: «Мечты обязательно должны сбываться!» — стали путеводной звездой для создания этой постановки. Он пригласил команду талантливых профессионалов для реализации этой уникальной идеи. На сцене сочетаются драматические артисты и музыканты, что создаёт удивительную атмосферу и новый взгляд на известную оперетту.

История любви Сильвы и Эдвина глазами современности

Постановка оперетты на сцене драматического театра с современным подходом ставит цель показать историю любви Сильвы и Эдвина через призму современного человека. Это смелое и амбициозное решение, которое превращает знакомую историю в нечто новое и актуальное для зрителей сегодня.

Великая музыка Имре Кальмана

Главная составляющая любого исполнения «Сильвы» — это музыка Имре Кальмана, которую мы слышим в каждой версии оперетты. С момента её первого исполнения в Вене в 1915 году и до сегодняшнего дня музыка продолжает пленять сердца зрителей по всему миру. Постановка в драматическом театре — это не только возможность услышать эту великую музыку, но и прочувствовать её по-новому, через драматические образы и современное звучание.