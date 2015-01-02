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Сильва
Билеты от 500₽
Киноафиша Сильва

Спектакль Сильва

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Оперетта на сцене драматического театра

«Что? Оперетта в драматическом театре? Это невозможно», — возможно, именно так вы подумаете, но вы будете совершенно не правы. Оперетта «Сильва» на сцене драматического театра — это смелый и захватывающий проект, в котором сочетаются драматическое и музыкальное искусство. Эта постановка воплощает мечту Андрея Михайловича Лобанова, великого режиссера, который ещё в середине прошлого века стремился поставить оперетту на сцене драматического театра.

Мечты сбываются с Олегом Меньшиковым

Слова Олега Меньшикова: «Мечты обязательно должны сбываться!» — стали путеводной звездой для создания этой постановки. Он пригласил команду талантливых профессионалов для реализации этой уникальной идеи. На сцене сочетаются драматические артисты и музыканты, что создаёт удивительную атмосферу и новый взгляд на известную оперетту.

История любви Сильвы и Эдвина глазами современности

Постановка оперетты на сцене драматического театра с современным подходом ставит цель показать историю любви Сильвы и Эдвина через призму современного человека. Это смелое и амбициозное решение, которое превращает знакомую историю в нечто новое и актуальное для зрителей сегодня.

Великая музыка Имре Кальмана

Главная составляющая любого исполнения «Сильвы» — это музыка Имре Кальмана, которую мы слышим в каждой версии оперетты. С момента её первого исполнения в Вене в 1915 году и до сегодняшнего дня музыка продолжает пленять сердца зрителей по всему миру. Постановка в драматическом театре — это не только возможность услышать эту великую музыку, но и прочувствовать её по-новому, через драматические образы и современное звучание.

 

Режиссер
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
В ролях
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Анастасия Альмухаметова
Данила Казаков
Софья Коженкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 2000 ₽
27 сентября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 1000 ₽
16 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 1000 ₽
25 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 500 ₽

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