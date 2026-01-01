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Спектакль Ваша жестянка сломалась

16+
Возраст 16+

О спектакле

Фантастическая история с нежным будущим

На первый взгляд, это фантастическая повесть о компьютерном сверх-разуме по имени Елена. Однако за антуражем стим-панковской истории кроется очень личное признание. Книга Аллы Горбуновой, вышедшая в 2023 году, отражает знакомые многим страхи и надежды: страх перед неизвестным и тревожным будущим, а также надежду на бесконечную мудрость мира, который оказывается сильнее наших попыток его разрушить.

Спектакль сопровождается живой музыкой, которую артисты создают в реальном времени под руководством композитора Ярослава Борисова.

О писателе

Алла Горбунова – поэт и прозаик из Петербурга, лауреат множества серьёзных премий и одна из самых ярких фигур современной литературы. Её произведения всегда балансируют между документальностью, лирикой и мистикой. Как сама автор говорит, её реальность – это русский лесной «Твин Пикс».

Мир спектакля

Режиссёр спектакля Борис Павлович отмечает: «В этой книге очень много нежности, и я надеюсь, что мы сможем её сохранить и донести до зрителей. Фантастическая форма позволяет отказаться от линейного повествования и увидеть всё, везде и сразу». Основной концепцией спектакля является мысль о том, что до появления компьютерных технологий человечеству были знакомы естественные нейросети – фольклор, паутина напевов, преданий и обрядов, которые перекликаются между регионами и народами. У народной мудрости нет авторов, но каждый может найти в ней себя.

Спектакль говорит о будущем, в то время как пытается расслышать его в старинных напевах, собранных по отдалённым деревням Воронежской земли.

Постановочная группа

  • Режиссёр-постановщик: Борис Павлович
  • Художник-постановщик: Ольга Павлович
  • Хормейстер и консультант по традиционной культуре: Илья Шаров
  • Композитор: Ярослав Борисов
  • Художник по свету: Юрий Курамшин
  • Ассистент композитора: Иван Сухарев
Режиссер
Борис Павлович
В ролях
Александр Габура
Марина Демьяненко
Андрей Клочков
Кирилл Пчелинцев
Анна Силина

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В других городах
Октябрь
14 октября среда
19:00
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
от 2000 ₽
19 октября понедельник
15:00
Театр на Васильевском. Сцена «Стачка» Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 4000 ₽
19:00
Театр на Васильевском. Сцена «Стачка» Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 4000 ₽

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