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Пьеса, которую нельзя называть
Киноафиша Пьеса, которую нельзя называть

Спектакль Пьеса, которую нельзя называть

Постановка
Театр «Кот» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Макбет» в театре «Кот»: новое прочтение классики

Пьеса, которую нельзя называть, известна всем как «Макбет». По легенде, она проклята тремя зловещими ведьмами, и театры, решившие поставить эту трагедию, сталкиваются с неудачами. Однако театр «Кот» под руководством режиссера Сергея Аронина нашел способ обойти это проклятие.

Новая интерпретация классической истории

Действие шекспировской трагедии перенесено из суровой Шотландии в пасторальную, на первый взгляд, безмятежную сельскую местность. Здесь расположилась овощебаза, ставшая центром действия. Такой необычный выбор места подчеркивает контраст между мрачной атмосферой оригинала и новыми, комедийными элементами, которые добавляют свежесть в знакомую историю.

Оригинальные актерские решения

Интересным фактом является то, что все более 20 персонажей пьесы сыграют всего пять актеров и один кочан капусты. Это решение создает уникальную динамику на сцене и позволяет зрителю увидеть привычные образы с совершенно новой стороны.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть эту оригинальную интерпретацию «Макбета» в театре «Кот». Премьера состоится в ближайшие выходные. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Погрузитесь в мир, где классика встречает юмор, а мрачные предсказания оборачиваются кулинарной феерией!

Режиссер
Сергей Аронин
В ролях
Андрей Кружков
Анастасия Проскурякова
Юлия Воронцова
Сергей Переславцев
Евгения Заварзина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 29 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Пьеса, которую нельзя называть Пьеса, которую нельзя называть Пьеса, которую нельзя называть Пьеса, которую нельзя называть

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