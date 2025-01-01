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Дачники
Киноафиша Дачники

Спектакль Дачники

18+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Дачники: новоселье в особняке Басовых

В загородном особняке адвоката Басова раздаётся смех и звон бокалов. Друзья и партнёры собрались, чтобы отметить новоселье — дом мечты наконец построен. Но за фасадом праздника скрываются внутренние кризисы, которые обостряются и приводят к неожиданным откровениям и драматическим событиям.

Трагедии за занавесом благополучия

Спектакль Максима Горького «Дачники» представляет собой серию маленьких трагедий обычных людей. Всё тайное становится явным, и жизнь «как раньше» больше не возможна. Праздник новоселья становится триггером для каждого героя, запуская цепь неожиданных событий.

Запертые герои и бушующие пожары

Вокруг дома, где герои заперты в классическом герметичном пространстве, бушуют лесные пожары. Трасса закрыта — никому не уйти. Режиссёр Никита Кобелев задаёт вопрос: «Как в бессмысленности смыслов отыскать новый смысл?»

Спектакль в спектакле

«Дачники» — это не просто пьеса, это спектакль в спектакле. Горький играет с фарсовым ключом, показывая, что каждый герой — это маска, действующая по законам жанра. Это искренний разговор о людях, попавших в сложную ситуацию, о людях, вызывающих сочувствие и сопереживание.

Приходите и увидите, как классика встречается с современностью, и как каждый герой ищет свой новый смысл в бессмысленном мире.

Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Евгений Варава
Альбина Лозовая
Софья Васильева
Наталья Пьянова
Софья Степанова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 августа
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
18:00 от 750 ₽

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