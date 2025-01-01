Спектакль Дачники

Дачники: новоселье в особняке Басовых

В загородном особняке адвоката Басова раздаётся смех и звон бокалов. Друзья и партнёры собрались, чтобы отметить новоселье — дом мечты наконец построен. Но за фасадом праздника скрываются внутренние кризисы, которые обостряются и приводят к неожиданным откровениям и драматическим событиям.

Трагедии за занавесом благополучия

Спектакль Максима Горького «Дачники» представляет собой серию маленьких трагедий обычных людей. Всё тайное становится явным, и жизнь «как раньше» больше не возможна. Праздник новоселья становится триггером для каждого героя, запуская цепь неожиданных событий.

Запертые герои и бушующие пожары

Вокруг дома, где герои заперты в классическом герметичном пространстве, бушуют лесные пожары. Трасса закрыта — никому не уйти. Режиссёр Никита Кобелев задаёт вопрос: «Как в бессмысленности смыслов отыскать новый смысл?»

Спектакль в спектакле

«Дачники» — это не просто пьеса, это спектакль в спектакле. Горький играет с фарсовым ключом, показывая, что каждый герой — это маска, действующая по законам жанра. Это искренний разговор о людях, попавших в сложную ситуацию, о людях, вызывающих сочувствие и сопереживание.

Приходите и увидите, как классика встречается с современностью, и как каждый герой ищет свой новый смысл в бессмысленном мире.