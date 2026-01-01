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Иногда нам снятся старые собаки
Билеты от 1800₽
Киноафиша Иногда нам снятся старые собаки

Спектакль Иногда нам снятся старые собаки

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Трогательный моноспектакль о нашей юности

Приглашаем вас на трогательный и смешной моноспектакль "Иногда нам снятся старые собаки", который погружает зрителей в мир воспоминаний о юности, родителях и родном Владикавказе.

О чем спектакль?

Главный герой спектакля делится с аудиторией разнообразными историями о себе, жителях Владикавказа и стране, в которой мы когда-то жили. Эти рассказы полны юмора, абсурдности и трогательности, но, что самое важное, они всегда правдивы. Зрители, которые уже успели увидеть спектакль в различных городах России и даже в Израиле, отмечают, что в одних и тех же моментах они смеются и плачут, подтверждая нашу общность, несмотря на различия в географии.

Кто создал спектакль?

Автором моноспектакля является Сослан Плиев, известный сетевой автор и писатель, который уже успел завоевать признание читателей своими книгами. Все роли в спектакле исполняет талантливый актёр Эльберд Агаев, который запомнился зрителям по популярным сериалам, таким как "Кухня", "Отель Элеон" и "Бедные Рабиновичи".

Не пропустите!

Этот спектакль уже успел завоевать сердца зрителей и станет отличным выбором для вечернего досуга. Погрузитесь в атмосферу воспоминаний и переживаний вместе с нами!

В ролях
Эльберд Агаев

Купить билет на спектакль Иногда нам снятся старые собаки

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Декабрь
23 декабря среда
19:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1800 ₽
В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
19:00
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
от 1500 ₽
26 сентября суббота
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1800 ₽

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