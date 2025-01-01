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Король умирает
Билеты от 400₽
Киноафиша Король умирает

Спектакль Король умирает

Постановка
Событие 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

«Король умирает»: абсурд и философия времени на сцене

Попробуйте зафиксироваться во времени и сказать себе: «Я живу». Не просто произнести эту фразу, а по-настоящему проникнуться ею. Отделите себя от потока событий и людей, постарайтесь понять и поверить в свою уникальность.

Абсурдист Эжен Ионеско предлагает зрителю лаконичный, но глубокий сюжет. В один прекрасный день король Беранже I неожиданно обнаруживает, что умирает. Подданные выходят из повиновения, и мир вокруг него рушится. Еще вчера все было в порядке — и вот, перед ним стоит смерть, одновременно нелепая и естественная.

Жизнь как единица измерения

Жизнь короля становится символом. Это всего лишь отрезок, отведенный под одного человека, одну нацию, одну галактику. Каждая эпоха имеет свое начало и конец, но что за ее пределами? Вакуум? Любовь? Память?

Темы спектакля

Новый спектакль театра «Событие» подходит вплотную к теме небытия. Это постановка о страхе, надежде и времени, которое так скоротечно. Мы часто не замечаем секунд, а вселенной, кажется, все равно на столетия.

Приходите на спектакль, чтобы задаться вопросами о жизни и смерти, о времени и его значении. Это не просто театр — это возможность остановиться и задуматься о важном.

Режиссер
Вадим Чибисов
В ролях
Любовь Метейко
Максим Неделко
Вадим Чибисов
Яна Науменко
Кристина Савина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Событие Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 4
20:00 от 400 ₽

Фотографии

Король умирает Король умирает Король умирает Король умирает Король умирает Король умирает Король умирает Король умирает Король умирает

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