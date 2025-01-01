Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Коричневое утро
Билеты от 0₽
Киноафиша Коричневое утро

Спектакль Коричневое утро

Постановка
РАМТ 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Разговор о фашизме для подростков

Известный во всем мире антифашистский сюжет о зарождении нового государства Коричневых и последствиях законов о единомыслии впервые вышел на сцену РАМТа в 2022 году в рамках проекта театрализованных читок современной литературы для детей и подростков «ВСЛУХ». Этот спектакль продолжает знакомить юных зрителей с актуальными и сложными темами жизни.

Важность темы

«Коричневое утро» — это отличный повод для, возможно, первого разговора с ребенком о природе фашизма. Режиссер Саша Золотовицкий подчеркивает: «Для меня это первая встреча с театром для детей, область неизведанного. Я стараюсь избежать того, что меня самого раздражало в детстве — сюсюканья взрослых, которые боятся говорить с детьми о сложных темах на равных и всерьез». Спектакль предлагает уникальную возможность обсудить трудные вопросы, используя юмор и самоиронию.

Сюжет и стиль

В новелле Франка Павлоффа ужасные вещи преподносятся через призму юмора и отстранения. Это не значит, что мы нивелируем катастрофу массового истребления одних людей другими. Мы лишь стараемся посмотреть в лицо страху, по возможности, с улыбкой и остаться человеком. Такой навык полезен в любом возрасте.

Литературные источники

В спектакле использованы фрагменты прозы Даниила Хармса и рассказа Дидье Дененкса «Рождественская стена», что добавляет глубину и многослойность к обсуждаемым темам. Это делает "Коричневое утро" не только театральным произведением, но и важным культурным опытом для молодого поколения.

Режиссер
Александр Золотовицкий
В ролях
Даниил Шперлинг
Даниил Шперлинг
Николай Угрюмов
Яна Палецкая

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
11:00 от 3000 ₽
21 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00 от 3000 ₽
4 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
16:00 от 3000 ₽
29 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
15:00

Фотографии

Коричневое утро Коричневое утро Коричневое утро Коричневое утро Коричневое утро Коричневое утро Коричневое утро Коричневое утро

В ближайшие дни

Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
10 октября в 19:30 Театр комедии. Сцена на Олимпийском
от 1500 ₽
И100рия
0+
Детский Цирк
И100рия
27 сентября в 17:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
13 августа в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше