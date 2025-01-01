Спектакль Коричневое утро

Разговор о фашизме для подростков

Известный во всем мире антифашистский сюжет о зарождении нового государства Коричневых и последствиях законов о единомыслии впервые вышел на сцену РАМТа в 2022 году в рамках проекта театрализованных читок современной литературы для детей и подростков «ВСЛУХ». Этот спектакль продолжает знакомить юных зрителей с актуальными и сложными темами жизни.

Важность темы

«Коричневое утро» — это отличный повод для, возможно, первого разговора с ребенком о природе фашизма. Режиссер Саша Золотовицкий подчеркивает: «Для меня это первая встреча с театром для детей, область неизведанного. Я стараюсь избежать того, что меня самого раздражало в детстве — сюсюканья взрослых, которые боятся говорить с детьми о сложных темах на равных и всерьез». Спектакль предлагает уникальную возможность обсудить трудные вопросы, используя юмор и самоиронию.

Сюжет и стиль

В новелле Франка Павлоффа ужасные вещи преподносятся через призму юмора и отстранения. Это не значит, что мы нивелируем катастрофу массового истребления одних людей другими. Мы лишь стараемся посмотреть в лицо страху, по возможности, с улыбкой и остаться человеком. Такой навык полезен в любом возрасте.

Литературные источники

В спектакле использованы фрагменты прозы Даниила Хармса и рассказа Дидье Дененкса «Рождественская стена», что добавляет глубину и многослойность к обсуждаемым темам. Это делает "Коричневое утро" не только театральным произведением, но и важным культурным опытом для молодого поколения.