Тартюф
Малый театр России 12+
О спектакле

Спектакль «Тартюф» в Малом театре

На сцене Малого театра (на Ордынке) вскоре будет показан спектакль по пьесе Мольера «Тартюф». Имя Тартюфа стало нарицательным, обозначая мистификаторов, которые искусно навязывают окружающим удобные им образы жизни и мышления.

Режиссер Владимир Драгунов подчеркивает важность независимого восприятия жизни, которое, по его мнению, является непростой, но необходимой задачей для мыслящего человека. «Сохранить независимое восприятие жизни чрезвычайно трудно. Это сложный, но необходимый путь, если хочешь быть человеком мыслящим, а не функцией в изощрённой игре очередного Тартюфа», – говорит Драгунов. В спектакле акцентируется опасность идеализации таких личностей, что сделает его особенно интересным для зрителей, интересующихся социальными манипуляциями и психологией человеческих отношений.

Создатели спектакля

  • Режиссёр-постановщик: Владимир Драгунов, заслуженный артист России
  • Художник-постановщик: Станислав Бенедиктов, народный художник России, лауреат Государственной премии России
  • Композитор: Григорий Гоберник, народный артист России
  • Художник по костюмам: Валентина Комолова
  • Художник по свету: Андрей Изотов, заслуженный работник культуры России
  • Второй режиссёр: Глеб Подгородинский, народный артист России, лауреат Государственной премии России
  • Ассистенты режиссёра: Татьяна Егорова, Владимир Егоров, Наталия Демидова (все – заслуженные работники культуры России)
  • Суфлёр: Дарья Сидорова, Лариса Андреева, Татьяна Манцуровская (все – заслуженные артисты России)

Не упустите возможность увидеть этот актуальный спектакль, который поднимает важные вопросы о манипуляциях и идеализации. «Тартюф» в исполнении профессионалов – это возможность не только развлечься, но и задуматься о глубинных вопросах человеческих отношений.

Январь
Март
25 января воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽
20 марта пятница
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽

