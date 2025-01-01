Спектакль Тартюф

На сцене Малого театра (на Ордынке) вскоре будет показан спектакль по пьесе Мольера «Тартюф». Имя Тартюфа стало нарицательным, обозначая мистификаторов, которые искусно навязывают окружающим удобные им образы жизни и мышления.
Режиссер Владимир Драгунов подчеркивает важность независимого восприятия жизни, которое, по его мнению, является непростой, но необходимой задачей для мыслящего человека. «Сохранить независимое восприятие жизни чрезвычайно трудно. Это сложный, но необходимый путь, если хочешь быть человеком мыслящим, а не функцией в изощрённой игре очередного Тартюфа», – говорит Драгунов. В спектакле акцентируется опасность идеализации таких личностей, что сделает его особенно интересным для зрителей, интересующихся социальными манипуляциями и психологией человеческих отношений.
Не упустите возможность увидеть этот актуальный спектакль, который поднимает важные вопросы о манипуляциях и идеализации. «Тартюф» в исполнении профессионалов – это возможность не только развлечься, но и задуматься о глубинных вопросах человеческих отношений.