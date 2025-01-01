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Вишневый сад
Билеты от 500₽
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Спектакль Вишневый сад

Постановка
Театральный центр «Вишневый сад» 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Вишневый сад»: Спектакль о времени и переменах

Режиссер Александр Вилькин представляет спектакль «Вишневый сад», который стал настоящей театральной находкой. Постановка выполнена в строгом соответствии с классическими канонами, что делает её особенно привлекательной для ценителей традиционного театра.

Суть спектакля

«Вишневый сад» — это не просто история о семье, потерявшей своё состояние. Это глубокая аллегория смены эпох, отражающая изменения в нашем обществе. Постановка поднимает важные вопросы о времени, о том, как мы воспринимаем перемены и как они влияют на нашу жизнь.

Структура и стиль

В спектакле нет ничего лишнего или осовремененного. Каждый элемент, каждая деталь служат цели донести до зрителя суть произведения. Это позволяет зрителю сосредоточиться на главном — на эмоциях героев и их внутреннем мире.

Интересные факты

«Вишневый сад» — последний законченный драматургический труд Антона Чехова. Он был написан в 1903 году и впервые представлен на сцене в 1904 году. Спектакль продолжает оставаться актуальным и в наши дни, что говорит о глубине и универсальности тем, которые он затрагивает.

Приглашение к просмотру

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая заставит вас задуматься о переменах в жизни и их значении. Спектакль «Вишневый сад» — это шанс погрузиться в мир Чехова и открыть для себя новые грани его творчества.

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Елена Щукина
Мария Малкова
Варвара Иванова
Вадим Райкин
Сергей Ковалев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 1000 ₽
16 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 500 ₽
31 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад Вишневый сад

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