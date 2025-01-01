Меню
Контакт

Спектакль Контакт

Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение во внутренний мир человека

Концерт (пластический спектакль) «Контакт» — это глубокое художественное произведение, исследующее внутренний мир человека. Спектакль делится на два акта, каждый из которых обладает уникальным эмоциональным настроением.

Структура Спектакля

Первый акт — строгий и упорядоченный, погружает зрителя в мир дисциплины и самоанализа. Второй акт, напротив, невесомый и эмоциональный, раскрывает более глубокие чувства и переживания. Эта контрастная структура позволяет зрителям лучше понять многогранность человеческой натуры.

Искренность и Самопознание

Подготовка к «Контакту» требовала от актеров предельной честности, что делает спектакль особенно привлекательным для тех, кто ищет искренности и самопознания. Зрители смогут не только насладиться искусством, но и задуматься о своих собственных чувствах и переживаниях.

Специальные Предложения

Для зрителей предусмотрены промокоды для льготных категорий:

  • Для детей до 18 лет — РЕБЕНОК
  • Для студентов — СТУДЕНТ
  • Для военных — ЗАЩИТНИК
  • Для многодетных семей — СЕМЬЯ
  • Для инвалидов — ДОБРО

Обращаем внимание, что для входа в театр по льготным билетам потребуются подтверждающие документы.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события и окунуться в мир чувств и эмоций!

Расписание

В других городах

Краснодар, 10 октября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
19:00 от 500 ₽
Краснодар, 11 октября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
14:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

