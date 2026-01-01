Спектакль Укрощение строптивой

Премьера комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» в Краснодарской драме

Классическая история битвы неукротимых характеров — своенравной Катарины и авантюрного Петруччо — в остроумной постановке Даниила Безносова превращается в яркий, динамичный карнавал и одновременно гимн Женщине. Здесь правят энергия живого театра и музыкальность шекспировского слова.

Спектакль учитывает все аспекты человеческих эмоций, а за маской гротеска скрывается настоящая драма чувств. Он заставляет задуматься о природе любви, силы и свободы. Да, Петруччо укротит Катарину, но будет ли победитель в этом сражении?

Спектакль также участвует в проекте «Пушкинская карта» и, как ожидается, станет доступен для зрителей после завершения модерации.

Премьера запланирована на 17 апреля 2026 года. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!