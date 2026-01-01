Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Укрощение строптивой
Киноафиша Укрощение строптивой

Спектакль Укрощение строптивой

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Премьера комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» в Краснодарской драме

Классическая история битвы неукротимых характеров — своенравной Катарины и авантюрного Петруччо — в остроумной постановке Даниила Безносова превращается в яркий, динамичный карнавал и одновременно гимн Женщине. Здесь правят энергия живого театра и музыкальность шекспировского слова.

Спектакль учитывает все аспекты человеческих эмоций, а за маской гротеска скрывается настоящая драма чувств. Он заставляет задуматься о природе любви, силы и свободы. Да, Петруччо укротит Катарину, но будет ли победитель в этом сражении?

Спектакль также участвует в проекте «Пушкинская карта» и, как ожидается, станет доступен для зрителей после завершения модерации.

Премьера запланирована на 17 апреля 2026 года. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

Купить билет на спектакль Укрощение строптивой

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
17 апреля пятница
18:30
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 700 ₽
18 апреля суббота
17:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 700 ₽
19 апреля воскресенье
17:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 700 ₽

В ближайшие дни

Единственный наследник
12+
Комедия
Единственный наследник
13 апреля в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1000 ₽
Серая радуга
18+
Драма
Серая радуга
21 марта в 20:30 Один театр
от 900 ₽
Отпуск Бабы Яги
6+
Музыка Детский
Отпуск Бабы Яги
5 апреля в 16:00 Театр «Тмин»
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше