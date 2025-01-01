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Щелкунчик
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Спектакль Щелкунчик

Либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Гофмана 6+
Режиссер Василий Вайнонен, Валентин Грищенко
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Балет «Щелкунчик». Классика музыкального театра в вашем городе

«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского — это спектакль, который стал символом новогодних праздников по всему миру. Премьера состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга, и с тех пор он не теряет своей актуальности.

История создания

Интересно, что создание этой рождественской сказки началось лишь в 1890 году. Чайковский получил заказ от дирекции Императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для совместной постановки. В качестве основы для балета композитор выбрал сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

Первоначально Чайковский изложил сюжет со слов Александра Всеволожского, а затем начал совместную работу с известным балетмейстером Мариусом Петипа. Петипа предоставил Чайковскому детальный план постановки и советы по характеру музыки, что сыграло ключевую роль в создании балета.

Современные интерпретации

Спустя десятилетия к постановке «Щелкунчика» снова обратились крупные балетмейстеры. В 1934 году В. Вайнонена представил свою версию на сцене Ленинградского театра имени Кирова, которая во многом превзошла первую постановку Петипа и Иванова, став классическим балетом XX века.

На Московской сцене в 1966 году свою интерпретацию представил Юрий Григорович. Его работа признана идеальным решением партитуры Чайковского, а первыми исполнителями партий Мари и Щелкунчика-принца в редакции Большого театра стали выдающиеся танцовщики Екатерина Максимова и Владимир Васильев.

Зачем смотреть «Щелкунчика»?

«Щелкунчик» — это не только великолепная музыка и хореография, но и настоящая сказка, которая погружает зрителей в волшебный мир. Каждый год этот спектакль собирает полные залы, привлекая как взрослых, так и детей. Не упустите возможность насладиться этой новогодней классикой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1500 ₽
2 августа
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
12:00 от 1000 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 3 января
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

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