Спектакль Щелкунчик

Балет «Щелкунчик». Классика музыкального театра в вашем городе

«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского — это спектакль, который стал символом новогодних праздников по всему миру. Премьера состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга, и с тех пор он не теряет своей актуальности.

История создания

Интересно, что создание этой рождественской сказки началось лишь в 1890 году. Чайковский получил заказ от дирекции Императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для совместной постановки. В качестве основы для балета композитор выбрал сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

Первоначально Чайковский изложил сюжет со слов Александра Всеволожского, а затем начал совместную работу с известным балетмейстером Мариусом Петипа. Петипа предоставил Чайковскому детальный план постановки и советы по характеру музыки, что сыграло ключевую роль в создании балета.

Современные интерпретации

Спустя десятилетия к постановке «Щелкунчика» снова обратились крупные балетмейстеры. В 1934 году В. Вайнонена представил свою версию на сцене Ленинградского театра имени Кирова, которая во многом превзошла первую постановку Петипа и Иванова, став классическим балетом XX века.

На Московской сцене в 1966 году свою интерпретацию представил Юрий Григорович. Его работа признана идеальным решением партитуры Чайковского, а первыми исполнителями партий Мари и Щелкунчика-принца в редакции Большого театра стали выдающиеся танцовщики Екатерина Максимова и Владимир Васильев.

Зачем смотреть «Щелкунчика»?

«Щелкунчик» — это не только великолепная музыка и хореография, но и настоящая сказка, которая погружает зрителей в волшебный мир. Каждый год этот спектакль собирает полные залы, привлекая как взрослых, так и детей. Не упустите возможность насладиться этой новогодней классикой!