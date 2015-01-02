Спектакль Ромео и Джульетта

Меню
Ромео и Джульетта
Один из лучших балетов Прокофьева в постановке Григоровича и Вирсаладзе 12+
Режиссер Юрий Григорович
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Ромео и Джульетта» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

Балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» — это не только классика, но и один из самых популярных спектаклей балетного театра XX века. Впервые к этой партитуре обратился Юрий Григорович в 1978 году, создав свою версию для Парижской Национальной Оперы в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе.

История создания балета «Ромео и Джульетта»

Премьера спектакля в Париже открыла путь целой плеяде молодых французских артистов, которые вскоре стали звездами мирового балета. Заглавные партии исполнили Наталия Бессмертнова и Александр Богатырев. Спектакль вошел в репертуар театра и был показан на гастролях в Японии. В 1979 году состоялась премьера московской версии «Ромео и Джульетты» на сцене Большого театра, которая пользовалась успехом до 1995 года, гастролируя по всему миру с участием таких артистов, как Надежда Павлова, Людмила Семеняка, Вячеслав Гордеев и другие.

Новая интерпретация Юрия Григоровича

В 1999 году Юрий Григорович вновь обратился к музыке Прокофьева и создал новую версию «Ромео и Джульетты» для труппы «Кремлевский балет». Критики отметили её как самую цельную и гармоничную. 28 ноября 2000 года на свет появился спектакль Краснодарского театра классического балета, который стал четвёртым обращением мастера к вечному сюжету и великой музыке Прокофьева.

Гастроли и признание

Балет «Ромео и Джульетта» имел большой успех на гастролях в Испании, Португалии, США, Великобритании, Японии и Италии, завоевав сердца зрителей по всему миру.

Не упустите возможность увидеть это шедевр на сцене Краснодарского музыкального театра «Премьера». Билеты уже в продаже!

Расписание

