Юбилейный тур группы Пикник: концерт в Челябинске

Магия цифр – это не просто красивые слова для легендарной группы Пикник. В 2026 году жизнь подарит уникальное совпадение: цифры, как планеты, выстроятся в одну линию. Группа отмечает 45-летие, так же как и дебютного альбома «Дым». В этом же году исполнится 25 лет знаковому альбому «Египтянин», а лидеру группы Эдмунду Шклярскому – целых 70 лет!

Волшебство на сцене

Все эти события отразятся в «Юбилейном туре», который стартует в сентябре 2025 года. Те, кто уже побывал на концертах Пикника, знают: в зале всегда царит волшебство. Это не только исполнение любимых мелодий, но и новая интерпретация через уникальные лазерные технологии и необычные видеоряд.

Звучание знакомых мелодий

На концертах прозвучат знаменитые композиции, такие как «Иероглиф», «У шамана три руки», «Игла» и «Королевство кривых». Для настоящих поклонников группы приготовлены особые сюрпризы: на виниле и CD выйдет оригинальная запись альбома «Дым» 1981 года с двумя бонус-треками.

Юбилейная атрибутика

Кроме того, планируется выпуск юбилейной атрибутики Пикника. Музыканты сейчас полны творческих идей и уже погрузились в создание новой программой, с нетерпением ожидая встречи со зрителями.