Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пикник
Киноафиша Пикник

Пикник

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный тур группы Пикник: концерт в Челябинске

Магия цифр – это не просто красивые слова для легендарной группы Пикник. В 2026 году жизнь подарит уникальное совпадение: цифры, как планеты, выстроятся в одну линию. Группа отмечает 45-летие, так же как и дебютного альбома «Дым». В этом же году исполнится 25 лет знаковому альбому «Египтянин», а лидеру группы Эдмунду Шклярскому – целых 70 лет!

Волшебство на сцене

Все эти события отразятся в «Юбилейном туре», который стартует в сентябре 2025 года. Те, кто уже побывал на концертах Пикника, знают: в зале всегда царит волшебство. Это не только исполнение любимых мелодий, но и новая интерпретация через уникальные лазерные технологии и необычные видеоряд.

Звучание знакомых мелодий

На концертах прозвучат знаменитые композиции, такие как «Иероглиф», «У шамана три руки», «Игла» и «Королевство кривых». Для настоящих поклонников группы приготовлены особые сюрпризы: на виниле и CD выйдет оригинальная запись альбома «Дым» 1981 года с двумя бонус-треками.

Юбилейная атрибутика

Кроме того, планируется выпуск юбилейной атрибутики Пикника. Музыканты сейчас полны творческих идей и уже погрузились в создание новой программой, с нетерпением ожидая встречи со зрителями.

Купить билет на концерт Пикник

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Дворец спорта «Юность» Челябинск, Свердловский просп., 51
от 2500 ₽

Фотографии

Пикник

В ближайшие дни

Standup Валентин Сидоров
18+
Юмор
Standup Валентин Сидоров
12 декабря в 19:00 Центр международной торговли
от 1400 ₽
Сергей Орлов «Переходный возраст»
18+
Юмор
Сергей Орлов «Переходный возраст»
20 октября в 19:00 МТС Live Холл
от 2000 ₽
Элли на маковом поле
12+
Поп Инди
Элли на маковом поле
1 ноября в 20:00 Ozz
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше