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Карина Мейханаджян
Киноафиша Карина Мейханаджян

Карина Мейханаджян

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый сольный концерт Карины Мейханаджян

Готовьтесь к яркому вечеру, который обещает стать настоящим отражением современных реалий и человеческих чувств! Карачевская артистка Карина Мейханаджян представит свой новый сольный концерт, в котором она поделится узнаваемыми жизненными ситуациями и самоиронией.

Темы, близкие каждому

В своих выступлениях Карина затрагивает актуальные темы, такие как:

  • Отношения с собой
  • Тревожность и самооценка
  • Семейные отношения
  • Неловкие бытовые моменты
  • Взросление и культурные особенности

Каждая из этих тем отражает переживания, знакомые многим из нас. Новый концерт, безусловно, не станет исключением и предложит зрителям новые ракурсы на знакомые ситуации.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть живое выступление Карины, которое наполнено искренностью и юмором. Это событие оставит незабываемые впечатления и заставит вас задуматься о важных аспектах жизни.

Купить билет на концерт Карина Мейханаджян

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
7 октября среда
19:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1200 ₽
9 октября пятница
19:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 1200 ₽
13 ноября пятница
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
15 ноября воскресенье
19:00
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
от 1100 ₽
3 декабря четверг
19:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1200 ₽
5 декабря суббота
19:00
МТС Live Холл Самара (ех. КРЦ «Звезда») Самара, Ново-Садовая, 106г
от 1200 ₽

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